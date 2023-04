Sprawa maltretowanego Kamila z Częstochowy. Aneta J. to kolejna osoba z zarzutami

Aneta J., ciotka 8-letniego Kamilka usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia. Doniesienia potwierdził w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek. Chłopiec był polewany wrzątkiem, bity, kopany po całym ciele i przypalany papierosami przez swojego ojczyma Dawida B.

- Prokurator zarzucił Anecie J., że w okresie od 29 marca do 3 kwietnie nie udzieliła pomocy swojemu 8-letniemu siostrzeńcowi Kamilowi, który w tym okresie znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia - powiedział Ozimek. Dodał, że Aneta J., mieszkała w tym samym gospodarstwie i była siostrą aresztowanej matki chłopca.

Ciotka 8-letniego Kamila usłyszała zarzuty

Prok. Ozimek wyjaśnił, że "kobieta nie reagowała, gdy dziecko było polewane wrzątkiem przez podejrzanego, również aresztowanego w tej sprawie Dawida B. - Aneta J. nie zareagowała także, gdy chłopiec był bity i umieszczany na rozgrzanym piecu węglowym. Podejrzana nie wezwała również w tym okresie pomocy medycznej do tego dziecka - mówił.

Wiadomo, że podczas przesłuchania Aneta J. nie przyznała się do popełnienia przestępstwa. Kobieta wyjaśniła, że nie była świadkiem sytuacji, w której dziecko miało być polewane wrzątkiem. Nie zaprzeczyła jednak, że wiedziała o poparzeniach dziecka. Nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego nie wezwała pomocy medycznej. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

Zmaltretowany Kamil z Częstochowy. Zarzuty dla Dawida B i Magdaleny B.

O bulwersującej sprawie maltretowania 8-latka dowiedzieliśmy się 3 kwietnia po tym, jak jego biologiczny ojciec złożył zawiadomienie na policję. Po interwencji chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze ocenili, że poza rozległymi poparzeniami, dziecko na też złamania kończyn. Twierdzili, że trwa walka o jego życie i zwracali uwagę, że będzie musiał przejść długotrwałe leczenie. Do tej pory został poddany kilku zabiegom i nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej.

Ojczym dziecka 27-letni Dawid B. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa pasierba, poprzez polewanie go wrzątkiem i umieszczanie na rozgrzanym piecu, czym doprowadził u niego do rozległych obrażeń ciała. Zarzucono mu też, że znęcał się nad 8-latkiem ze szczególnym okrucieństwem. Mowa była o biciu, kopaniu po całym ciele i przypalaniu papierosami. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Dawid B. trafił do aresztu.

Z kolei matka chłopca Magdalena B. jest podejrzewana o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także pomoc mężowi w znęcaniu się nam dzieckiem. Kobieta jest matką sześciorga dzieci. Najmłodsze trafiły do pieczy zastępczej, a starsze do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

RadioZET.pl/PAP