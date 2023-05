2-letni chłopczyk wpadł do szamba. Matka usłyszała nagle krzyk

Do groźnego wypadku doszło we wtorek 23 maja około godziny 14. Jak relacjonują policjanci, 2-letni chłopiec wraz z dwójką starszego rodzeństwa przebywał na podwórku pod opieką 30-letniej matki. Gdy kobieta weszła na chwilę do domu, aby skorzystać z toalety, jej najmłodszy syn wpadł do przydomowego szamba.

Susiec. 2-latek wpadł do szamba. Lądował śmigłowiec LPR

30-latka usłyszała dobiegający z podwórka krzyk dzieci. Wybiegła na zewnątrz i zorientowała się, że 2-latek wleciał do zbiornika na nieczystości. – Kobieta natychmiast ruszyła mu z pomocą i wydobyła dziecko na zewnątrz – przekazała mł. asp. Małgorzata Pawłowska z Komedy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

– Chłopiec był przytomny, jednak bardzo zdezorientowany – dodała funkcjonariuszka. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego zadecydował o przetransportowaniu dziecka Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do lubelskiego szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 30-latki – w momencie zdarzenia była trzeźwa.

Policja ustala szczegółowe okoliczności wypadku. Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

"Apelujemy do rodziców i opiekunów o większy nadzór, zwłaszcza nad tak małymi dziećmi. Ze względów bezpieczeństwa należy zabezpieczyć strop zbiornika, pokrywy i włazy przed zapadnięciem, a wszelkie otwory – przed dostępem osób trzecich, szczególnie dzieci" – napisali policjanci z tomaszowskiej komendy.

