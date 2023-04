Fatalne zakończenie rozbieranej randki. "Masz 15 sekund"

Na świdnicką komendę zgłosił się 24-latek. Mężczyzna wziął udział w rozbieranym spotkaniu online, na które namówiła go kobieta poznana w sieci. Niestety, mieszkaniec powiatu świdnickiego nie przewidział, że historia skończy się dla niego fatalnie.

Jak przekazała st. aspirant Elwira Domaradzka z KPP w Świdniku, po rozmowie mężczyznę zaczęto szantażować. - Zaczął otrzymywać wiadomości zawierające groźby, że jeżeli na jego konto nie zostaną przelane pieniądze w kwocie 25 000 euro, nagranie trafi do sieci oraz zostanie rozesłane do jego znajomych z kontaktów - przekazała policjantka.

Świdnik. 24-latek wziął udział w rozbieranej randce. Musiała interweniować policja

"Masz 15 sekund albo zacznę udostępniać link do twojego nagiego filmiku" - można przeczytać na zdjęciu przedstawiającym konwersację z szantażystą, umieszczonym na stronie policji.

Funkcjonariusze zajęli się sprawą i przestrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci. – Nowe technologie niosą za sobą również nowe rodzaje przestępstw. Wśród nich są również tzw. sexting oraz sextorion. Sexting to przesyłanie innym wiadomości z seksualną sugestią czy nawet erotycznych zdjęć. Sextorion to natomiast próba zmuszenia kogoś do określonego zachowania, wykorzystując do szantażu właśnie kompromitujące materiały o charakterze seksualnym – wyjaśniła rzeczniczka świdnickiej policji.

Policja apeluje do internautów: pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. "Nie wysyłajmy obcym osobom swoich nagich zdjęć i filmów, bo nie każdy jest tą osobą, za którą się podaje! Jeśli padniesz ofiarą takiego oszustwa, natychmiast powiadom o tym policję. Nikt cię nie wyśmieje. Będziemy dążyć do ustalenia i ukarania takiej osoby" - czytamy w komunikacie służb.

fot. KPP w Świdniku

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl