Incydent z piątku opisali w internecie świadkowie. Z ich relacji wynikało, że mężczyzna ubrany po cywilnemu masturbuje się na oczach dzieci. Sprawę skomentowała miejscowa policja.

- Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako nieobyczajny wybryk i ukarali mężczyznę mandatem. O wysokości kary zadecydowali funkcjonariusze, którzy przeprowadzali interwencję - mówiła podinspektor Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, cytowana przez TVN24.pl.

Ksiądz masturbował się na plaży. Miał "nienaganną opinię"

Śledczy nie potwierdzili, że mężczyzna masturbował się na oczach nieletnich (za co mógłby zostać zatrzymany). Według TVN24.pl ukarany mandatem sprawca to ksiądz.

- Duchowny sam poinformował o zdarzeniu swojego przełożonego. Wszczęty został proces wyjaśniający, który pozwoli nam lepiej zrozumieć, dlaczego doszło do zdarzenia i jakie konsekwencje mogą czekać księdza - informował ks. Krzysztof Rudziński z pilskiej inspektorii Salezjanów w rozmowie z serwisem.

Ksiądz to również katecheta pracujący z uczniami podstawówki oraz przygotowujący dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Co więcej - do tej pory w swoim środowisku cieszył się "nienaganną opinią".

Ks. Rudziński dodał: - Od zdarzenia minęło mało czasu, więc trudno nam formułować jednoznaczną opinię dotyczącą decyzji związanych z zadaniami przydzielanymi księdzu.

Do sprawy odniosła się na Facebooku szczecińska radna Dominika Jackowska. "Jestem w stałym kontakcie z matką, która zgłosiła sprawę i zaalarmowała policję. Opowiedziała mi przebieg zdarzenia, ksiądz masturbował się, patrząc na jej córeczkę!!! Tak też zeznała policji. Czemu więc komenda miejska w Świnoujściu kłamie?" - napisała.