Awaria elektrociepłowni w Szczecinie. Brak ogrzewania nawet przez kilka dni

Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. - Dostosowujemy już pracę systemu ciepłowniczego oraz pozostałych źródeł ciepła tak, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. Biorąc jednak pod uwagę aktualne warunki pogodowe, nie jest możliwe, aby uniknąć miejscowych ograniczeń i całkowitych przerw w dostawach ciepła i ciepłej wody w lewobrzeżnej części Szczecina - przekazała w rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal.

W pierwszej kolejności ograniczenia obejmą dostawy ciepłej wody, w dalszej kolejności ogrzewanie. Stopień niedogrzania uzależniony będzie od położenia budynków względem sieci ciepłowniczej (im bliżej sieci magistralnych tym mniejsze utrudnienia), standardu technicznego budynków i stopnia termomodernizacji oraz stanu instalacji wewnętrznej (mniejsze lub większe zapotrzebowanie na ciepło).

Szczecin. Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany

- Mamy awarię jednego z kotłów EC Pomorzany. Nie wiemy jeszcze tak do końca co jest przyczyną. Podejrzewamy, że wewnątrz instalacji kotła doszło do jakiegoś rozszczelnienia rury, uszkodzenia jednej z rur dostarczającej tam parę pod wysokim ciśnieniem - przekazał PAP Artur Michniewicz dyrektor ds. komunikacji z PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Podjęliśmy decyzję, że ok. godz. 16 wyłączymy kocioł z eksploatacji. Poczekamy aż ostygnie, to potrwa mniej więcej 12 godzin, bo kocioł pracuje w temp. około 1100 st. Dopiero jak wejdą ekipy techniczne, będziemy mogli stwierdzić, co tam się tak naprawdę wydarzyło i podjąć od razu prace naprawcze, by jak najszybciej kocioł wrócił do normalnego funkcjonowania - dodał.

Według informacji z PGE naprawa bloku ciepłowniczego potrwa najpóźniej do 21 stycznia. Należy jednak mieć na uwadze, że wychłodzony system ciepłowniczy do całkowitej sprawności i pełnych dostaw ciepła do wszystkich odbiorców powróci 22 stycznia. - Odczują to mieszkańcy lewobrzeża, ale nie wszyscy. Niedogrzania mogą być na końcówkach sieci, ale to nie jest tak, że w ogóle będzie wszystko zimne i woda będzie zimna. Temperatura spadnie o kilka stopni - przyznał Michniewicz.

Podkreślił, że z pełną mocą działa EC Szczecin i jest w stanie jeszcze zwiększyć ilość podawanego ciepła. - Będziemy się starali te niedobory ciepła rekompensować w inny sposób, innymi źródłami - przekazał Michniewicz. Aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej sec.com.pl oraz w serwisach miejskich.

Źródło: Radio ZET/PAP