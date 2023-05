Szczeniaki jeszcze mieściły się w dłoni. Kobieta bestialsko zostawiła je na śmierć

We wtorek około godziny 14:30 do dyżurnego piotrkowskiej komendy policji zadzwoniła zaniepokojona mieszkanka, która przechadzając się przy rzece Strawa znalazła w reklamówce dwa nowo narodzone szczeniaki. Policjanci natychmiast udali się na miejsce.

- Zgłaszająca kobieta oświadczyła, że około 14:00 spacerowała wzdłuż rzeki. W pewnym momencie usłyszała pisk jakiegoś zwierzęcia, który dobiegał z reklamówki znajdującej się przy wodzie. Kiedy sprawdziła jej zawartość okazało się, że wewnątrz są dwa nowo urodzone szczeniaki czarnej maści - przekazała asp. Izabela Gajewska z piotrkowskiej policji.

Piotrków. Kobieta porzuciła szczeniaki na śmierć. Grozi jej więzienie

Patrol Straży Miejskiej przewiózł szczeniaki do schroniska dla zwierząt. Policjanci z kolei rozpoczęli poszukiwania właściciela, który zostawił zwierzaki na pewną śmierć. - Dzięki zaangażowaniu już po chwili ustalili właścicielkę. Kobieta zmieniała zeznania, nie potrafiła dokładnie określić kiedy jej suka się oszczeniła i w dalszym ciągu zmieniała wersję wydarzeń - informuje Gajewska.

Pies został zabrany do lekarza weterynarii, który ocenił, że do oszczenienia się doszło jeszcze tej samej doby. Suka trafiła do schroniska, gdzie będzie mogła wykarmić młode. Właścicielka zwierząt natomiast trafiła do policyjnej celi. Usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl