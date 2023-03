Nagrania z rekolekcji, które odbyły się w poniedziałek w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu obiegły sieć. Widać na nich przedstawienie, podczas którego mężczyzna pastwi się nad roznegliżowaną kobietą.

"Zamknij ryj, sz**to! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem. Nie jesteś już człowiekiem. Zamknij ryj!" - miał krzyczeć według świadków mężczyzna. “Rekolekcje w zwykłym polskim kościele. Zastanówcie się czy warto puszczać dzieci na religię, żeby babci było miło” - skomentowała użytkowniczka Twittera, która opublikowała jedno z nagrań.

Rekolekcje w Toruniu wywołały oburzenie

Sprawę nagłośnił portal tylkotorun.pl, który ustalił, że organizatorem rekolekcji był Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej. Brali w nich udział uczniowie toruńskich szkół ponadpodstawowych. “Ich hasłem przewodnim będzie wezwanie WAKE UP (czyli obudź się) nawiązujące do słów Pana Jezusa, które skierował do umarłej córki Jaira (Mk 5, 35-43), aby ją wskrzesić” - napisała Diecezja Toruńska na Facebooku.

- Patrzyliśmy na to najpierw trochę z rozbawieniem, a potem z zażenowaniem […] To, co zostało nagrane to był chyba element rekolekcji, tak jakby coś, co miało nas poruszyć. Udało się - powiedział portalowi tylkotorun.pl jeden z uczniów, który wziął udział w rekolekcjach.

Większość uczestników rekolekcji była pod opieką katechetów, którzy według uczniów nie przerwali przedstawienia. - Jak miałem to zrobić? Przecież rekolekcje były organizowane przez kurię! Co miałem zrobić? Zadzwonić do biskupa? Nie mam nawet do niego telefonu! – powiedział w rozmowie z tylkotorun.pl jeden z katechetów.

Ks. Mariusz Piotr, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej wytłumaczył, że o prowadzenie rekolekcji została poproszona grupa ELO, która jest spoza diecezji. - Grupa ELO [...] prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie. Dlatego zostaną w tej sprawie wystosowane przeprosiny - wyjaśnił w rozmowie z tylkotorun.pl.

Sprawą zainteresowali się też aktywiści z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Na nagraniach widać mężczyznę rozbierającego młoda dziewczynę zdejmując jej spodnie, który następnie zakłada na szyję młodej dziewczynie obrożę, potem ciągnie ją przez kościół na smyczy i nazywa «szmatą». Na następnych ujęciach widać jak mężczyzna kładzie dziewczynę na kościelnej posadzce, kopie ja i uderza, krzycząc przy tym na nią i poniżając [...] Część dzieci wychodzi z kościoła, inne są wyraźnie poruszone tym, co zobaczyły" - napisali na Facebooku i zapowiedzieli, że we wtorek złożą w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

