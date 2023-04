Do tajemniczej śmierci młodego, 33-letniego mężczyzny, doszło tuż po Wielkanocy, z poniedziałku na wtorek. Policja zatrzymała go do kontroli, ten postawił jednak na ucieczkę. Po chwili mundurowi odkryli rozbity, pusty samochód, a w efekcie poszukiwań - w końcu i ciało. Odpowiedzi miała dać sekcja zwłok, ale i to zawiodło.