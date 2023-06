Takiej kradzieży jeszcze nie było. Zniknął cały plac zabaw

Do nietypowej kradzieży doszło na terenie jednego z przedszkoli znajdującego się w Pile. Gdy pracownicy pojawili się tam we wtorek rano, zauważyli, że z terenu placówki zniknął plac zabaw dla dzieci. Skradziono zjeżdżalnię, piaskownicę i podest z zadaszeniem.

Piła. Ukradł plac zabaw z przedszkola

"Wartość mienia przekroczyła kwotę 5 tys. złotych, policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy tego zdarzenia" - przekazała w komunikacie sierż. Magdalena Mróz. Dodała, że dzięki pozyskanym informacjom już następnego dnia udało się ustalić, gdzie znajduje się skradzione mienie.

"Chwilę później 50-letni mężczyzna, który był odpowiedzialny za to przestępstwo usłyszał zarzut. Plac zabaw wrócił już do najmłodszych mieszkańców miasta. Sprawca odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności" - przekazała Mróz.

