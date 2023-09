"Odmowa jest lekceważeniem wyborców, a użyta argumentacja to próba ograniczenia niezależności i wolności mediów oraz ucieczka od odpowiedzi na merytoryczne pytania dziennikarzy" - przekazała w komunikacie stacja TVN. To reakcja na słowa rzecznika PiS Rafała Bochenka. Zapowiedział on, że jego partia nie weźmie udziału w debatach organizowanych przez TVN.