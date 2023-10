TVP wysyła zaproszenia do "Debaty Wyborczej". Poznaliśmy datę i godzinę

Do wyborów parlamentarnych 2023 pozostały niespełna dwa tygodnie. TVP wysyła zaproszenia do komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach. Wirtualna Polska dotarła do treści rozsyłanego pisma, z której wynika, że "Debata Wyborcza" odbędzie się 9 października o godzinie 21 w siedzibie Telewizji Polskiej.

TVP zapewnia, że debata ma zostać zorganizowana na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. ws. szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia debat przez TVP. Program zostanie zrealizowany bez udziału publiczności w studiu.

"Debata Wyborcza" w TVP. Trwa ustalanie szczegółów

Obecnie nie wiadomo, kto będzie prowadził debatę. Nie ma również oficjalnych potwierdzeń ze strony komitetów wyborczych. Wszystko rozstrzygnie się w środę 4 października podczas ustalania szczegółowych zasad i warunków debaty. Tego samego dnia zaplanowano również losowanie kolejności wypowiedzi kandydatów.

Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że: "wszystkie największe partie opozycyjne rozważały dotąd udział w debacie TVP. Ostateczna decyzja będzie zależała od warunków, jakie pojawią się w czasie spotkania organizacyjnego".