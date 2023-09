Ujawniono nagranie z orgii na plebanii. "Gej party", "kolega się majgnął"

Według doniesień mediów pod koniec sierpnia w parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do orgii seksualnej, która odbyła się w mieszkaniu ks. Tomasza. Szef lokalnego wydania czasopisma "Niedziela", który udzielał się również społecznie, zaprzeczył, że sprowadził na imprezę z narkotykami i środkami na potencję innych księży i męską prostytutkę, która straciła przytomność.

W sobotę "Fakt" ujawnił stenogram nagrania z numeru alarmowego 112, który dotyczy zgłoszenia do parafii. Zdaniem dziennika treść rozmowy pogrąża ks. Tomasza i pokazuje, jak niebezpieczna była sytuacja. - O 1.00 w nocy było wezwanie do osoby nieprzytomnej, będącej pod wpływem substancji psychotropowych. Zgłaszający, jak twierdził, został wyrzucony z mieszkania i nie ma możliwości wejścia do niego, by udzielić pomocy tej osobie - powiedział informator gazety.

Seksafera w Dąbrowie Górniczej. Ujawniono nagrania z seksualnej orgii

Tak rozmowę z operatorem rozpoczął mężczyzna, który mówił bełkotliwie i niezrozumiale: - Dobry wieczór, proszę pana, zostałem wyrzucony z domu, jestem na Królowej Jadwigi 15. Tam jest chłopak, który leży na łóżku. Nie, bo to było... To jest Dąbrowa Górnicza. Niech pan mnie wysłucha, to był taki, no, rozbierany... no gej party... Wie pan, o co chodzi, jest pan człowiekiem.

Po chwili dodał: - On się tak naćpał... A oni mi powiedzieli, że nie wolno jego ruszyć! Ja im mówię, sprawdźcie, ja mu głowę unosiłem, a jemu piana szła z ust... Oni mówią, że jest żywy.... On teraz umrze, on ma 27 lat.

Zgłaszający interwencję wspomniał, że uczestnicy imprezy brali "jakieś DHB". Prawdopodobnie miał na myśli środek o skrócie GHB, jak nazywa się pigułkę gwałtu.

Tak uczestnik orgii opisywał sytuację: - W żadną grę nie graliśmy, proszę pana. Piliśmy normalnie. A kolega się majgnął... Zaczęło się coś robić i kazali mi wyjść, jak koledze pomagałem na łóżku. Położyłem go w pozycji bezpiecznej, czyli nogami. Mężczyzna dodał, że nieprzytomny uczestnik orgii ma słabowyczuwalny puls i bardzo ciężko oddycha.

Afera wokół seksualnej orgii w Dąbrowie Górniczej spowodowała reakcję władz świeckich i kościelnych. Ks. Tomasz został zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy, a miejscowy biskup powołał specjalną komisję, która ma wyjaśnić okoliczności zajścia. Z kolei prokuratorzy z Dąbrowy Górniczej sprawdzają, czy doszło w tym przypadku do przestępstwa nieudzielenia pomocy potrzebującemu w zagrożeniu życia. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.