Ulice spłynęły krwią. 10 osób zginęło, dziesiątki są ranne. Jest reakcja prezydenta

We wtorek 4 lipca obywatele USA świętowali Dzień Niepodległości. Niestety, sprawy przybrały tragiczny obrót. Jak podała agencja Reutera, na ulicach rozpętały się masowe strzelaniny, w których zginęło 10 osób, a kolejnych 38 zostało rannych. Doszło do nich w Filadelfii, Baltimore i Fort Worth.

Masowe strzelaniny w USA. Wśród rannych są dzieci

W Fort Worth zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych. Napastnik otworzył ogień po lokalnym festiwalu z okazji Dnia Niepodległości. Z kolei w poniedziałek wieczorem w Filadelfii życie straciło pięć osób, dwie kolejne są ranne. Agencja Reutera podała, że są to 2-letni chłopiec i nastolatek. Policja informowała, że uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do nieznajomych z karabinu AR-15.

Dzień wcześniej w Baltimore dwie osoby zginęły od ran postrzałowych, a 28 zostało rannych - połowa z nich to dzieci. Policja podaje, że w tej sprawie jest wielu podejrzanych. Motywy tragicznych strzelanin wciąż pozostają niejasne, eskalacja przemocy nie pozostała jednak bez reakcji prezydenta.

Biden reaguje. Wezwał do reform

We wtorek Joe Biden potępił przemoc i ponownie zaapelował o zaostrzenie przepisów dotyczących broni. "Nasz naród po raz kolejny przeżył falę tragicznych i bezsensownych strzelanin" - stwierdził, wzywając jednocześnie republikańskich prawodawców, by "zasiedli do stołu i rozmawiali o sensownych, zdroworozsądkowych reformach"

"Jill i ja opłakujemy tych, którzy zginęli, a kiedy nasz naród świętuje Dzień Niepodległości, modlimy się o dzień, w którym nasz kraj będzie wolny od przemocy z udziałem broni palnej" - napisał Joe Biden na Twitterze.

