W jednym z budynków w parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ksiądz Tomasz Z., szef lokalnego wydania czasopisma „Niedziela”, miał pod koniec sierpnia zorganizować orgię seksualną, której uczestnicy zażywali środki na potencję. Sprawę opisała “Gazeta Wyborcza”, która dowiedziała się od anonimowego informatora, że impreza miała dramatyczny przebieg, bo jeden z zaproszonych gości – pracownik seksualny – stracił przytomność. Według tych doniesień ksiądz Tomasz Z. spanikował i nie chciał wpuścić ratowników medycznych, interweniowała więc policja. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieudzielenia pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Doniesienia o orgii na plebanii zbulwersowały wiernych we wspomnianej parafii. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, rodzice dzieci, które w maju miały przystąpić do pierwszej komunii w bazylice w Dąbrowie Górniczej, nie chcą, aby którykolwiek ksiądz z parafii, w której odbyła się seksualna impreza, prowadził przygotowania do sakramentu. Przenoszą uroczystość do innych parafii.

Orgia księży w Dąbrowie Górniczej. Rodzice boją się o dzieci

„GW” pisze, że część rodziców straciła zaufanie do proboszcza ks. Andrzeja Stasiaka, „pod którego bokiem wszystko się wydarzyło”. Nie ufają również ks. Dariuszowi, wikaremu, który mieszkał w budynku obok ks. Tomasza, więc zdaniem rozmówców gazety, musiał wiedzieć, co dzieje się u sąsiada. - Część głosów jest radykalna. Rodzice mówią, że nie poślą dzieci do komunii wcale. Więcej jest jednak takich, którzy chcą grupowo, na znak protestu, przenieść komunię do innej parafii - opowiadał jeden z ojców „Gazecie Wyborczej”. Z jego słów wynika, że obawia się o bezpieczeństwo swego dziecka. - A jeśli ktoś chciałby skrzywdzić dziecko, proboszcz też niczego nie zauważy? - zapytał.

Matka ucznia SP nr 7 powiedziała, że kiedy pojawiły się pierwsze pogłoski o sprawie, „rodzice zaczęli snuć domysły, że uczestnikiem orgii, a zarazem ofiarą księży mogło być dziecko”. - To oczywiście tylko plotki, ale w takich sytuacjach ludziom uruchamia się wyobraźnia, zwłaszcza jeśli dotyczy osoby, która miała tak bliski kontakt z ich dziećmi - zaznaczyła.

Jak podała „GW”, rodzice poszli do proboszcza, aby wyjaśnił sprawę. Niestety, ks. Stasiak nie udzielił im odpowiedzi, odnieśli więc wrażenie, że nie traktuje ich poważnie. Część osób postawiła parafii ultimatum, że poślą dzieci na komunię w dąbrowskiej bazylice, pod warunkiem, że przygotowania i uroczystość poprowadzą inni księża. Jednak część wiernych nie czeka na odpowiedź i już teraz na znak protestu przeniosła uroczystość do innych parafii.

Nagranie z orgii pogrążyło ks. Tomasza Z.?

Ksiądz Tomasz Z. 28 września opublikował oświadczenie, w którym zaprzeczył ustaleniom „Gazety Wyborczej”. Stwierdził, że jest to uderzenie w kościół. Diecezja sosnowiecka stwierdziła, że przyjmuje te wyjaśnienia do wiadomości.

W sobotę „Fakt” ujawnił nagranie od operatora 112 ws. seksualnej orgii w mieszkaniu parafii w Dąbrowie Górniczej. Jest to zapis rozmowy dyspozytora z wyrzuconym z mieszkania uczestnikiem imprezy, który zgłosił, że jego kolega stracił w jej trakcie przytomność. Zdaniem dziennika zapis rozmowy pogrąża ks. Tomasza, który miał być organizatorem.

Nagrana rozmowa ma dramatyczny przebieg. - On się tak naćpał... A oni mi powiedzieli, że nie wolno jego ruszyć! Ja im mówię, sprawdźcie, ja mu głowę unosiłem, a jemu piana szła z ust... Oni mówią, że jest żywy.... On teraz umrze, on ma 27 lat - mówił dyspozytorowi mężczyzna przejęty losem swojego kolegi.

Sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która prowadzi śledztwo pod kątem nieudzielenia pomocy osobie, zagrożonej niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tomasz Z. nie został na razie przesłuchany, bo był na urlopie w Turcji. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Doniesienia o orgii oraz interwencji pogotowia i policji w mieszkaniu ks. Tomasza Z. spotkały się również z reakcją władz kościelnych. Ks. Tomasz został zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy, a miejscowy biskup powołał specjalną komisję, która ma wyjaśnić okoliczności zajścia. Ponadto współpracę z Tomaszem Z. zerwał tygodnik „Niedziela”.