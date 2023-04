Opiekunowie samorządowego żłobka w Wałbrzychu mieli znęcać się nad dziećmi. Uczęszczała tam dwuletnia córeczka pana Piotra. Mężczyzna wybrał tę placówkę, ponieważ znajdowała się blisko domu. – Przy żłobku jest duży plac zabaw, placówka ma własną kuchnię. Miała dobre opinie, więc spodziewaliśmy się tam dobrego nadzoru – relacjonuje mężczyzna.

Dziecko nagle zaczęło się w domu dziwnie zachowywać i odmawiać pójścia do żłobka. – Zobaczyliśmy, że córka się nie bawi. Potem pojawiły się siniaki na nogach i zadrapania. Córka budziła się w nocy z przeraźliwym krzykiem. Później zauważyłem, że kiedy szykowałem się do pracy, to córka wtulała się we mnie mocno. Nie chciała iść do żłobka, mówiła, że „nie chce do cioci” - opowiada ojciec.

Opiekunki miały znęcać się nad dziećmi w żłobku. "To patologia"

To zaniepokoiło mężczyznę. Rozmówca "Uwagi! TVN" ukrył dyktafon w ubranku córki i zarejestrował kilkanaście godzin nagrań. To, czego doświadczały tam dzieci, przeraża.

- Nie wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy na tych nagraniach. Jakie tam padają słowa, wyzwiska, obelgi. To patologia. Nie mieści mi się w głowie, jak można rujnować psychikę tak małym dzieciom, to jest znęcanie się nad nimi - mówi zdenerwowany.

"Ty k..., jaka ty jesteś stara k..."; "Chyba nasr... w głowie"; "K..., się taki pedał trafił, inne dzieci normalne, bawią się normalnie, a ten nie dość, że wyje cały czas, to nie umie się bawić"; "Ja pier..., on jest niedorozwinięty"; "Jezu, jaka ona jest obrzydliwa" - to tylko niektóre z wulgaryzmów, jakie kierowano w stronę dzieci. Straszono je też odosobnieniem w ciemnym pomieszczeniu: "Uspokój się P., naprawdę, bo zamknę cię jak J. w pokoju".

Po odsłuchaniu nagrań pan Piotr natychmiast zabrał swoją córkę ze żłobka i pojechał na spotkanie z dyrektorką placówki. Ta miała zasugerować jedynie przeniesienie dziecka do innej grupy.

Opiekunki zostały zwolnione. Po interwencji "Uwagi! TVN" w urzędzie miasta dyscyplinarnie z pracy została zwolniona również dyrektorka żłobka. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu prowadzi śledztwo pod kątem psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"Uwaga! TVN"