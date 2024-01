Jakub Tarasewicz położył się w łóżku w centrum Warszawy na Krakowskim Przedmieściu. Nie przeszkadzała mu minusowa temperatura ani oczy ciekawskich osób. Przeciwnie, mieszkaniec stolicy zdradził im, jaki jest jego cel.

"Niebieski poniedziałek". Jakub Tarasewicz protestuje w centrum Warszawy

24-latek walczy z depresją, nerwicą i stanami lękowymi. Przez swój trzydniowy manifest chce zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym i niedofinansowaną psychiatrią.

"Niebieski poniedziałek" to cichy protest 24-latka. Kiedy wrócił z Warszawy do rodzinnej miejscowości, w łóżku spędził pół roku. Mężczyzna w końcu doszedł do siebie, ale przez wiele miesięcy bezskutecznie poszukiwał pomocy.

- Kolejka do specjalisty to pół roku, rok czekania. Szpitale psychiatryczne są przepełnione - mówi Jakub. Jak dodaje, "łóżko jest więzieniem, gdy robi się gorzej".

24-latek swój protest zakończył w tzw. blue monday. Jego marzeniem jest, by politycy w końcu zajęli się problemami ludzi takich jak on. - Nowa władzo, wierzę w dobrą zmianę - apeluje.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Warszawy" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/PAP

Nie przegap

(5)

zobacz galerię