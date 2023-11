Agnieszka Lendzion nie żyje. Znana fotografka zginęła z mężem dwa dni po ślubie

Agnieszka Lendzion zginęła z mężem w pożarze w nocy z 7 na 8 października, ale informacja o tragedii pojawiła się dopiero w ostatnich dniach. Jak podał Urząd Miasta w Gdańsku na swojej stronie, zginęła wraz z mężem w pożarze mieszkania na warszawskim Targówku w nocy z 7 na 8 października. Do tragedii doszło kilka godzin po ich ślubie.

Kondolencje rodzinie i przyjaciołom artystki złożyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. “Kilka dni temu obiegła nas smutna wiadomość… Zmarła Agnieszka Lendzion, pochodząca z Gdańska wspaniała, utalentowana fotografka i operatorka kamery. Kochała marzyć, a jeszcze bardziej spełniać swoje marzenia. Poszła w ślady ojca, Wojciecha Lendziona, z którym wspólnie wydała album fotograficzny pt. «Stary nowy Gdańsk»” - napisała we wtorek Dulkiewicz.

Agnieszka Lendzion nie żyje. Zginęła z mężem w pożarze

Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja. Starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej 8 października relacjonował w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl, że ogień pojawił się na drugim piętrze. - Dowódca zastał na miejscu już rozwinięty pożar, co zmuszało do wyważenia drzwi i przystąpienia do natychmiastowego gaszenia. W mieszkaniu były dwie osoby, które ewakuowano. Lekarz od razu stwierdził zgon mężczyzny. Płci drugiej osoby nie można było wskazać z tego względu, że ciało było już mocno zwęglone - opisał strażak.

Później okazało się, że ofiarami są Agnieszka Lendzion oraz jej mąż, 44-letni lekarz anestezjolog, który pracował na oddziale ratunkowym Szpitala Bielańskiego. – W piątek miał dyżur. Był taki szczęśliwy, wszyscy składaliśmy mu życzenia. Cały zespół nie może się pozbierać. Trudno zebrać myśli, szczególnie w tak dramatycznych okolicznościach – powiedział cytowany przez TVN Warszawa Józef Chłopicki, ordynator SOR w Szpitalu Bielańskim.

Agnieszka Lendzion urodziła się 30 października 1979 roku w Gdańsku. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a cztery lata później fotografię w Wyższym Studium Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

Tak jak jej ojciec Wojciech Lendzion była była wieloletnim fotoreporterem "Wieczoru Wybrzeża", a potem "Dziennika Bałtyckiego". W 2002 roku wydała w album fotograficzny pt. "Stary nowy Gdańsk".

Jak podaje oficjalna strona Gdańska, Agnieszka Lendzion była też współautorką zdjęć do trzech filmów dokumentalnych: “Dziewczyna z walizką” (2016) w reżyserii Pawła Zbierskiego, opowiadającego o Aleksandrze Kędzierskiej Fontaine, “Kasa będzie jutro” (2013) - o klubie piłkarskim Polonia Warszawa oraz "O krok od pucharu. Widzew Łódź 1982/1983" (2014) - o jednym z największych sukcesów piłkarzy łódzkiej drużyny, która w sezonie 1982/1983 dotarła do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.

Była laureatka wielu nagród, m.in. Stypendium Miasta Gdańska i Miasta Bremy. Dwukrotnie została wyróżniona stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

Msza św. żałobna w intencji Agnieszki Lendzion zostanie odprawiona 18 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysko o godz. 10.30.

Źródło: Radio ZET/Gdansk.pl/TVN Warszawa