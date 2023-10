Alarm w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. Na miejscu służby

O podejrzanym pakunku w ambasadzie Rosji przy ulicy Belwederskiej 49 w Warszawie poinformował Onet. Redakcja ustaliła nieoficjalnie, że chodzi o kopertę z niezidentyfikowanym proszkiem.

- Po godz. 12 otrzymaliśmy informację o podejrzanym pakunku na terenie ambasady Rosji w Warszawie. Trwają czynności na miejscu — przekazała portalowi Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Podejrzany pakunek w ambasadzie Rosji w Warszawie

Kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazał, że straż pożarna otrzymała zgłoszenie o 12.42. Wynikało z niego, że z koperty wysypał się jakiś proszek. - Na miejsce wysłanych zostało osiem jednostek straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - poinformował.

Strażak dodał, że nie było potrzeby ewakuacji, a przesyłka znajdowała się nie w głównym gmachu ambasady, ale w niewielkim budynku obok. - Po przebadaniu proszku z przesyłki przez funkcjonariuszy ze wspomnianej Specjalistycznej Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego nie stwierdzono, by mógł on stanowić zagrożenie. Z naszej strony akcja została zakończona ok. godz. 15.30 - podsumował Kapczyński.

Czynności policji na miejscu wciąż trwają.

Źródło: Radio ZET/Onet