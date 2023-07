Pożar autobusu na S8 wydarzył się o poranku w małej miejscowości w powiecie warszawskim zachodnim. Gdy kierowca autobusu zauważył ogień, zatrzymał pojazd.

- Wszystkie osoby podróżujące tym autokarem są bezpieczne. Są 50 metrów od pojazdu – relacjonowała oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Warszawa. Pożar autobusu na S8. Ewakuowano ponad 50 dzieci

Poinformowała też, że to kierowca samochodu jadącego za autokarem zauważył dym i dał znak, by pojazd się zatrzymał. Gdy autokar stanął, kierowca ten również się zatrzymał i zaczął gasić ogień.

Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego PSP dodała, że jedna osoba podtruła się dymem – jest to wspomniany kierowca, który jechał za autobusem, a następnie próbował samodzielnie ugasić pożar.

- Nie mamy do czynienia z wypadkiem czy kolizją. [...] Doszło do zadymienia komory silnikowej, kierowca uznał, że zadzwoni po pomoc. Nikomu nic się nie stało. Karetka co prawda pojawiła się na miejscu, ale ma to związek z uskarżającymi się na kaszel pasażerami - przekazał Onetowi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Autokarem podróżowało 56 osób, z których 51 stanowiły dzieci. Na trasie S8 zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku.

RadioZET.pl/PAP