24-latek nie miał szans. Policja apeluje

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku około godz. 3:50. W zdarzeniu w miejscowości Badowo-Mściska uczestniczyły dwa pojazdy osobowe. Jak dowiadujemy się na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie i OSP w Zbiroży, pasażer był reanimowany.

Tragedia pod Mszczonowem. Nie żyje 24-letni pasażer

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący oplem zderzył się z jadącym z naprzeciwka seatem. Na skutek odniesionych obrażeń 24-letni pasażer opla poniósł śmierć na miejscu, a kierowca trafił do szpitala" - przekazała na stronie Mazowieckiej Policji st. sierż. Patrycja Sochacka.

Policjanci pod nadzorem żyrardowskiej prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii. Apelują także do kierowców o ostrożność, rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków drogowych. "Okres jesienny to zmienne warunki pogodowe oraz słaba widoczność" - oświadczyła policjantka.

