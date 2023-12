"Wstydu trzeba nie mieć", "jaja sobie robicie". Burza pod ogłoszeniem ws. "pokoju" na wynajem

Promocyjna oferta czy żart? Na warszawskiej grupie na Facebooku, skupiającej ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań, pojawiła się nietypowa propozycja. "Jeżeli często bywasz w Warszawie, korzystasz z hosteli lub współdzielisz z kimś pokój, a wolał/abyś mieć swój, zamykany na indywidualny klucz, to opcja właśnie dla Ciebie" - napisał autor posta.

Warszawa. Ogłoszenie "pokoju" na wynajem rozzłościło internautów

Jak dowiadujemy się z ogłoszenia, "mikroprestrzeń" można wynająć za 750 zł miesięcznie. To jedno z pomieszczeń w mieszkaniu, które zamieszkuje pięć innych osób. "Mikropokoju" nie można jednak wynająć na godziny czy doby, ale na co najmniej miesiąc. W dodatku okres wypowiedzenia to tydzień. Autor ogłoszenia wylicza, że kaucja wynosi 700 zł i nie ma żadnych dodatkowych opłat.

W mierzącym 4 m kwadratowe pomieszczeniu, wyglądającym bardziej na schowek niż pokój, znajduje się stolik do pracy i łóżko. Na to ostatnie nie ma jednak miejsca na podłodze. Aby dostać się do materaca umieszczonego na półce, trzeba wejść po drabinie. Plusem dla wynajmującego może być szybki internet i własna wentylacja. Właściciel wymienił także minusy, czyli małą przestrzeń do życia, konieczność wejścia po drabinie, by móc pójść spać czy korzystanie ze wspólnej kuchni z innymi lokatorami.

Pod ogłoszeniem zaroiło się od komentarzy zbulwersowanych internautów. Większość z nich negatywnie oceniła pomysł wynajmu "pokoju kapsułowego". "Wstydu trzeba nie mieć dosłownie, żeby wstawiać takie ogłoszenie. Jest to wykorzystywanie czyjejś złej sytuacji materialnej. Absolutnie nieludzkie zachowanie. Obrzydliwe" - czytamy. "Jaja sobie z ludzi robicie? Kpina jakaś" - brzmi następna opinia. "W szafie to mieszka u mnie kot" - podsumowała kolejna osoba.

