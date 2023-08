Wypadek pociągu relacji Warszawa-Chełm. - Około godz. 7 na szlaku Warszawa Wschodnia-Warszawa Wawer pracująca przy torach koparka uderzyła w lokomotywę pociągu "Chełmianin", który jechał z Warszawy do Chełma - poinformowała w piątek PAP Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.

Warszawa. Wypadek pociągu, zderzył się z koparką

Ziemska dodała, że nikomu z pasażerów i załogi nic się nie stało. Natomiast uszkodzona została lokomotywa. - Pociąg wjechał na stację Warszawa Wawer i tam pasażerowie oczekują na pociąg "Kochanowski", który zabierze ich do Lublina. Natomiast osoby, które dalej jadą do Chełma, w Lublinie będą mogły skorzystać z pociągu regionalnego i tam jest ustalone honorowanie naszych biletów - podała Ziemska.

"Z przyczyn niezależnych od przewoźnika, na stacji Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut" - poinformowała warszawska Szybka Kolej Miejska.

SKM podała, że odwołano również niektóre pociągi. Chodzi o wybrane kursy linii S10 z Otwocka do Warszawy Wschodniej. "Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe" - podała Szybka Kolej Miejska.

Kolejny pociąg skierowany na zły tor

To niejedyne piątkowe wydarzenie z udziałem pociągu Intercity. Skład relacji Lublin–Wrocław został skierowany na niewłaściwy tor i zamiast na Warszawę Gdańską został wysłany na Warszawę Wschodnią. - Pociąg został skierowany mylnie na niewłaściwy tor, ale maszynista zatrzymał się na rozjazdach i poinformował o tym fakcie dyżurnego. To powoduje opóźnienia pociągów - poinformowała Ziemska.

Dodała, że w przypadku takich zdarzeń również będzie to wyjaśniała komisja kolejowa. - Nie było zagrożenia dla pasażerów. Pociąg wycofano w kierunku Warszawy Gdańskiej i przyjechał na stację z ok. 30-minutowym opóźnieniem. Powołana została komisja kolejowa, która zbada przyczyny zdarzenia - podały z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Seria wypadków na kolei trwa od czwartku

Problemy z pociągami w Warszawie wpisują się w całą serię niebezpiecznych zdarzeń na kolei w całej Polsce. W piątek w woj. lubuskim pociąg złamał pantograf (aparat odbierający prąd z przewodów trakcji - red.) i uszkodził sieć trakcyjną w Boczowie. Około godz. 9.30 udało się przywrócić ruch po jednym torze na szlaku Boczów-Rzepin, ale nieprzejezdny pozostawał drugi tor. W czwartek natomiast doszło do wykolejenia pociągu pospiesznego relacji Białystok-Warszawa. Następnie w pobliżu stacji w Skierniewicach pociąg Kolei Mazowieckich najechał na tył składu towarowego. W Poznaniu tego samego dnia wykoleił się inny pociąg towarowy, z torów wypadło dziewięć wagonów składu. We wszystkich wypadkach prawdopodobnie doszło do błędów ludzkich.