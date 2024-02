Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Jest projekt. Skorzysta ta grupa osób

Przed sesją odbyła się konferencja radnych PiS, na której był też obecny kandydat PiS na prezydenta Warszawy, były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. - Jesteśmy dzisiaj w radzie miejskiej. Nie jest to moja pierwsza obecność tutaj, bywałem tu jako wojewoda mazowiecki. Niestety, nie możemy tego powiedzieć o wszystkich osobach, które powinny być obecne na tym ważnym gremium, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o prezydenta miasta - powiedział Bocheński. Podkreślił, że rada miejska jest istotnym organem, który pośredniczy na co dzień między mieszkańcami a władzami miasta. - To tutaj mają się wykuwać najważniejsze decyzje, to tutaj ma być dialog o przyszłości Warszawy - dodał.

Podkreślił, że w ciągu ostatnich pięciu lat prezydent był nieobecny na posiedzeniach, zaś wnioski i postulaty składane przez radnych (PiS - red.) nie trafiały na obrady bądź były odrzucane przez rządzącą większość. - Dzisiejsza Rada Warszawy tej kadencji jest sprowadzona częściowo do maszynki, która obsługuje prezydenta miasta i jego poglądy, a nie do bycia głosem mieszkańców Warszawy - ocenił.

Bezpłatne bilety dla uczniów. "To postulat samego prezydenta Trzaskowskiego"

- Mam nadzieję, że projekt złożony przez radnych PiS dotyczący darmowych biletów dla wszystkich uczniów szkół średnich zostanie przeprocedowany. Z jednej strony dlatego, że jest taka potrzeba, z drugiej, że jest to postulat samego prezydenta Trzaskowskiego, i po trzecie - dlatego, że potrzebna jest twórcza dyskusja na radzie miejskiej o takich ważnych postulatach - powiedział Tobiasz Bocheński.

Dodał, że Warszawa jest miastem mieszkańców, dla mieszkańców, współtworzonym przez mieszkańców. Przypomniał, że był postulat w sprawie referendum dotyczącego wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. - Nic takiego się nie odbyło. Jeżeli władze miasta uważają, że zdecydowana większość warszawiaków chce takiej strefy, to dlaczego nie oddać tej decyzji w ich ręce i przeprowadzić debaty na ten temat - zaznaczył.

Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Figura przypomniał, że jest to jedna z ostatnich sesji, na której pan prezydent może spełnić swoje obietnice wyborcze sprzed 5 lat. - Myślę, że Warszawę stać na prawdziwą demokrację, w której mieszkańcy biorą udział w podejmowaniu decyzji. Radni prowadzą debatę, a prezydent się jej przysłuchuje i podejmuje sensowne decyzje - podkreślił.

Radny Maciej Binkowski (PiS) zaznaczył, że w obecnym systemie prawnym mamy bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o uczniów szkół podstawowych. - Darmowe przejazdy to wielkie odciążenie dla rodziców. Te same albo nawet większe ponoszą rodzice uczniów szkół średnich. Tysiące warszawskich rodzin czekało przez ponad pięć lat na realizację bardzo prostej obietnicy, którą Rafał Trzaskowski sam zadeklarował. Nasz projekt nie wiąże się ze zbyt dużymi obciążeniami finansowymi dla miasta - ocenił. Przypomniał, że rozliczony budżet za rok 2023 zakończył się nadwyżką.

Darmowe bilety? Radna KO: jesteśmy jak najbardziej za

Radna KO Agnieszka Jaczewska-Golińska przekazała, że jeśli chodzi o projekt uchwały dotyczący bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół średnich, który jest dzisiaj w porządku obrad, to jest on merytorycznie źle przygotowany. - Zostały do niego wprowadzone poprawki, które nie mają opinii prawnej, więc nie możemy tego procedować. Natomiast jako KO jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby przyjrzeć się takiemu projektowi i żeby faktycznie uczniowie szkół średnich mogli w przyszłości korzystać z darmowej komunikacji miejskiej - dodała.

Skomentowała także zarzuty radnych PiS o nieobecności na sesjach Rady Warszawy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. - Pan prezydent ma merytorycznie przygotowanych swoich zastępców. Jako prezydent tak dużego miasta ma wiele różnych obowiązków, w których musi brać udział. W momentach kluczowych, kiedy jest konieczna jego obecność, jest z nami na Radzie Warszawy - podkreśliła.

Źródło: Radio ZET/PAP - Marta Stańczyk