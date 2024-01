Groźny wypadek na drodze. W aucie była 28-latka i trzyletnie dziecko

Wypadek wydarzył się we wtorek ok. 7.30 we wsi Dębinki pod Wyszkowem. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Jak przekazał nadkom. Damian Wroczyński, doszło do dachowania.

Dębinki pod Wyszkowem. Auto wpadło do rowu. 3-letnie dziecko w szpitalu

"Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przebieg i okoliczności dachowania samochodu osobowego" - poinformował policjant na profilu wyszkowskiej policji.

Oficer prasowy dodał, że w aucie były dwie osoby. - Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Wewnątrz znajdowała się 28-letnia kobieta i 3-letnie dziecko. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków - powiedział, cytowany przez "Super Express". Kobieta nie ucierpiała w wypadku. 3-letnie dziecko zostało zabrane do szpitala na badania.

To niejedyne groźne zdarzenie, do jakiego doszło we wtorek nad ranem pod Wyszkowem. W miejscowości Turzyn-Kolonia w woj. mazowieckim zginęły dwie kobiety - babcia i wnuczka w wieku 81 i 34 lat. Ranny został 71-letni mężczyzna. Śledczy ustalają przyczynę tragedii.

Źródło: Radio ZET/Policja Wyszków/"Super Express"

