Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Program. Jak dojechać? [PORADNIK]

Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Kiedy?

Defilada pod hasłem "Silna Biało-Czerwona", którą wspólnie organizuje Wojsko Polskie i Ministerstwo Obrony Narodowej, odbędzie się 15 sierpnia 2023 r. Goście zgromadzeni wzdłuż Wisłostrady w Warszawie (trasa szybkiego ruchu wzdłuż Wisły na lewobrzeżnej części stolicy) będą mogli obserwować przemarsz wojsk i sprzętu od godz. 14.

Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Program

Podczas defilady zostanie zaprezentowanych 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 wojskowych. "Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach" - zapowiada MON.

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot, element polskiego systemu Wisła.

"Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - dodał resort obrony.

Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Jak dojechać?

Jak zaznaczają organizatorzy, aby dotrzeć na defiladę, najlepiej dojechać w okolice Starego lub Nowego Miasta. Jadąc komunikacją miejską, należy wybrać autobusy linii: 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 222, 503 oraz 518; tramwaje linii: 4, 6, 13, 15, 20, 23, 26, 28 i 78; oraz metrem wysiadając na stacjach Ratusz-Arsenał, Nowy Świat-Uniwersytet i Centrum Nauki Kopernik.

Ci, którzy wybiorą się na defiladę samochodem, powinni pamiętać, aby nie wybierać mostu Gdańskiego (będzie zamknięty od godz. 8) oraz mostu Śląsko-Dąbrowskiego (zamknięty od godz. 13). "Dojedź z zapasem czasu. Zaparkuj w większej odległości, pamiętając o ograniczeniach" - podają w informatorze żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Następnie chętni, którzy będą już w rejonie Starego lub Nowego Miasta, proszeni są o skierowanie się w stronę Wisły i Wisłostrady pieszo - dokładnie do Multimedialnego Parku Fontann lub Bulwarów Wiślanych. "Tam znajdziesz najlepsze miejsce widokowe. Defiladę będzie można również obserwować na całej trasie, czyli od Cytadeli Warszawskiej aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego" - wskazali organizatorzy.

Przypomnieli również, że od poniedziałku od godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: Sanguszki, Jana Jeziorańskiego, Wenedów, Krajewskiego, Zakroczymska, Wybrzeże Kościuszkowskie, Boleść, Mostowa, Bugaj, Parking pod al. Solidarności, Karowa, Lipowa, Wiślana, Gęsta i Dobra.

Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Utrudnienia w komunikacji

W sobotę, 12 sierpnia, w ramowych godz. 14-15 na potrzeby próby generalnej defilady powietrznej wyłączony zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Ze względu na warunki pogodowe, próba generalna i związane z nią wyłączenie ruchu na tych mostach może zostać przeniesione na niedzielę w godz. 14-15.

"Przystanki tramwajowe most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie 03 i 04 zostają zawieszone – tramwaje będą przejeżdżały mostem Gdańskim w obu kierunkach bez zatrzymania w tych zespołach przystankowych" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z tym, autobusy linii 100, 160, 190, 409 i 500 zostaną skierowane na trasy objazdowe. W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na mostach tramwaje pojadą na trasach skróconych:

Linia 1 po stronie Pragi-Północ: Metro Bródno/Rondo Żaba-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Banacha-AWF–BANACHA. Nie będzie kursów skróconych do pl. Narutowicza.

po stronie Pragi-Północ: Metro Bródno/Rondo Żaba-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Banacha-AWF–BANACHA. Nie będzie kursów skróconych do pl. Narutowicza. Linia 4 po stronie Pragi-Północ: Rondo Żaba/Ratuszowa Zoo-Wiatraczna, a po stronie Śródmieścia: Wyścigi-Marymont-Potok.

po stronie Pragi-Północ: Rondo Żaba/Ratuszowa Zoo-Wiatraczna, a po stronie Śródmieścia: Wyścigi-Marymont-Potok. Linia 6 po stronie Pragi-Północ: Gocławek-Czynszowa a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Młociny, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Metro Młociny.

po stronie Pragi-Północ: Gocławek-Czynszowa a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Młociny, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Metro Młociny. Linia 20 po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Boernerowo-AWF-Boernerowo.

po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Boernerowo-AWF-Boernerowo. Linia 23 po stronie Pragi Północ: Czynszowa-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli Nowe Bemowo, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Nowe Bemowo.

po stronie Pragi Północ: Czynszowa-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli Nowe Bemowo, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Nowe Bemowo. Linia 26 po stronie Pragi-Północ: Wiatraczna-Ratuszowa Zoo a po stronie Śródmieścia w pętli: PKP Wola, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, PKP Wola.

po stronie Pragi-Północ: Wiatraczna-Ratuszowa Zoo a po stronie Śródmieścia w pętli: PKP Wola, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, PKP Wola. Linia 28 po stronie Pragi-Północ: Dw. Wschodni (Kijowska)-Żerań FSO a po stronie Śródmieścia w petli: Metro Marymont-Rogalińska/Zajezdnia Wola-Metro Marymont.

po stronie Pragi-Północ: Dw. Wschodni (Kijowska)-Żerań FSO a po stronie Śródmieścia w petli: Metro Marymont-Rogalińska/Zajezdnia Wola-Metro Marymont. Linia 73 po stronie Pragi-Północ: Kawęczyńska-Bazylika-Ratuszowa-Zoo, a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Marymont, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Metro Marymont.

po stronie Pragi-Północ: Kawęczyńska-Bazylika-Ratuszowa-Zoo, a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Marymont, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Metro Marymont. Linia 78 po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia: PKP Wola-Marymont-Potok.

po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia: PKP Wola-Marymont-Potok. Linia 79 zostanie zawieszona.

zostanie zawieszona. Linia turystyczna T pojedzie na trasie: pl. Narutowicza, Okopowa, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Marszałkowska, pl. Narutowicza.

Od godz. 18 na potrzeby próby generalnej defilady zamknięte dla ruchu zostaną: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego; Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina; ul. Sanguszki; ul. Karowa; ul. Lipowa; ul. Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej; ul. Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie; ul. Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

W związku z zamknięciem tych ulic, autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517 oraz linii nocnych N16, N33, N83. We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych.

Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Transmisja na żywo

Defiladę wojskową 15 sierpnia będzie od godz. 14 będzie transmitować kilka anten Telewizji Polskiej: TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Spośród kanałów telewizyjnych relację na żywo z defilady można spodziewać się w TVN24, Polsat News i TV Republice.

Defilada 15 sierpnia będzie również transmitowana w serwisach społecznościowych na profilach rządowych na Facebooku i YouTube.

RadioZET.pl