Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. - Ok. 50 min. po północy doszło do pożaru mieszkania przy ul. Kolonijnej. Niestety, w tym pożarze zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 44 lat - poinformował PAP sierż. szt. Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Pożar na Targówku. Nie żyją dwie osoby

Starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej relacjonował w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl, że ogień pojawił się na drugim piętrze. - Dowódca zastał na miejscu już pożar rozwinięty, co zmuszało do wyważenia drzwi i przystąpienia do natychmiastowego gaszenia. W mieszkaniu były dwie osoby, które ewakuowano. Lekarz od razu stwierdził zgon mężczyzny. Płci drugiej osoby nie można już było wskazać z tego względu, że ciało było już mocno zwęglone - opisał strażak.

Na miejscu pracowało m.in. osiem zastępów strażaków, a także policja i zespół ratownictwa medycznego. Jak powiedział sierż. szt. Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, "w tej chwili prowadzone są czynności w celu ustalenia okoliczności tego tragicznego zdarzenia".

PAP - Michał Torz