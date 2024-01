Do wypadku doszło we wtorek po godz. 14 na obwodnicy Jabłonny (DK 61) na pasie w kierunku Legionowa pod Warszawą. Za rondem im. Biskupów Płockich autokar wpadł do rowu i przewrócił się na bok.

Wypadek na obwodnicy Jabłonny. Autobus wpadł do rowu

Jak relacjonowali świadkowie, kierowca osobowego renault uderzył dwa razy w autobus - najpierw w pojazd, a następnie w bok. W efekcie autokar wpadł do rowu. Informację o zdarzeniu drogowym z udziałem autobusu i samochodu osobowego potwierdziła w rozmowie z "Gazetą Powiatową" oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Legionowie Justyna Stopińska. – Autobusem kierował 60-letni mężczyzna, a pojazdem osobowym 70-letnia kobieta - przekazała.

Jak podała policjantka, autobusem podróżowało 21 pasażerów i kierowca. - Z relacji uczestników zdarzenia wynika, że kobieta, która kierowała samochodem osobowym, uderzyła prawym bokiem w lewy bok autobusu, w wyniku czego kierowca autobusu zjechał na pobocze i wpadł do rowu. Obydwoje kierujący bili trzeźwi - dodała.

W wyniku wypadku nikt nie odniósł obrażeń. Pasażerowie zostali zabrani w dalszą podróż przez autobus zastępczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie poinformowała, że w miejscu zdarzenia wciąż występują utrudnienia w ruchu.

"W działaniach ratowniczych uczestniczyły zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, OSP Jabłonna - Ochotnicza Straż Pożarna Jabłonna i OSP Chotomów oraz policja i załogi pogotowia ratunkowego" - podsumowano.

