31-letni strażak walczy o życie. "Optymizm ucichł, a zastąpił go strach i przerażenie"

Kamil Kaczmarczyk to strażak zawodowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i trener crossfitu. Mężczyzna, który spełniał się w ratowaniu życia innych, teraz sam walczy o życie i zdrowie. U 31-latka wykryto glejaka mózgu, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów.

Strażak z Legionowa walczy z glejakiem. Apel o pomoc

O pomoc dla kolegi zwrócili się strażacy z jednostki z Legionowa. "Strażacy w swojej codziennej pracy niosą pomoc tym, którzy tego potrzebują. Niestety tym razem jeden z naszych kolegów potrzebuje pomocy. Kamil walczy z jednym z najbardziej agresywnych i niebezpiecznych nowotworów. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam przywrócić Kamilowi nadzieję. Kamil czekamy na Ciebie. Walcz!" - napisali.

"Od zawsze byłem niepoprawnym optymistą, aktywny fizycznie, dbający o siebie, a w szczególności o innych, chwytający życie, z celami, z marzeniami… Do czasu kiedy wszystko runęło, bo pojawił się »on« – glejak mózgu, rozlany gwiaździak o średnicy prawie 6 cm. W jednej chwili optymizm ucichł, a zastąpił go strach i przerażenie" - czytamy na stronie fundacja rakiety, na której prowadzona jest zbiórka funduszy na leczenie.

Miesiąc po diagnozie Kamil przeszedł wielogodzinną i skomplikowaną operację. Niestety, guza nie udało się usunąć w całości. "Czeka mnie długie i niestety kosztowne leczenie, które jest jedyną szansą na wsparcie organizmu w walce z nowotworem. Do tej pory walczyłem o zdrowie i życie innych w pożarach oraz wypadkach. Teraz muszę zawalczyć o siebie i o powrót do normalnego, zdrowego życia" - napisał Kamil. Łączny koszt leczenia 31-latka został wyceniony na ok. 600 tys. zł.

