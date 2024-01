Dramatyczna akcja ratunkowa. Mercedes wjechał do stawu, załamał się lód

Chwile grozy przeżył właściciel mercedesa, który wpadł do wody w miejscowości Kroczewo pod Warszawą. Pod autem załamał się lód. To, co udało się ustalić policjantom, poraża.

Kroczewo. Jeździł mercedesem po zamarzniętym stawie. Załamał się lód

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim. Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 8.30. Okazało się, że w pokrytym lodem gminnym stawie na terenie parku w Kroczewie (gm. Załuski) znaleziono samochód.

Na miejsce skierowano policjantów oraz straż pożarną i pogotowie. Z wody wystawał tylko fragment osobowego mercedesa typu kombi - kawałek bagażnika i dachu pojazdu. Prawie cały samochód znajdował się pod lodem niedaleko brzegu.

Służby ratunkowe pracujące na miejscu do ostatniej chwili nie wiedziały, czy w zatopionym mercedesie nikt się nie znajduje. "Akcja wydobycia auta była utrudniona z uwagi na lód pokrywający zbiornik. Na szczęście okazało się, że nikogo tam nie było" - przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońsku.

Szybko służby dowiedziały się, kto jest właścicielem auta. Ten zgłosił się do policjantów. 40-letni mieszkaniec gm. Załuski przyznał się do tego, że to on w nocy kierował samochodem.

"W rozmowie z policjantami zmieniał wersje wydarzeń. Raz twierdził, że chciał sprawdzić, czy lód na stawie jest wystarczająco gruby, by po nim jeździć, a następnie, że na łuku drogi stracił panowanie nad autem, wpadło ono w poślizg i wjechało do stawu" - wyjaśniła policjantka.

Kiedy lód się załamał, mężczyzna nie mógł wyjechać z wody i uciekł z pojazdu. Funkcjonariusze ukarali 40-latka mandatem.

