Legionella może być obecna w instalacji doprowadzającej wodę w każdym budynku. Bakteria staje się problemem dopiero, gdy zaczyna się namnażać, a sprzyja temu m.in. zwolniony przepływ wody, osad bogaty w sole wapnia i magnezu, obecność glonów i pierwotniaków oraz temperatura między 25 a 40 st. C.

Przekroczenie normy legionelli stwierdzono na razie w instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Rembielińskiej 8a w Warszawie, ale nie jest wykluczone, że problem występuje też w innych blokach. Administracja Os. „Wysockiego” zabroniła mieszkańcom używania pryszniców. Poinformowano również, że zakaz obowiązuje do odwołania.

Legionella przy ul. Rembielińskiej na Bródnie

“Instalacja ciepłej wody będzie niezwłocznie czyszczona i dezynfekowana, co może wiązać się z odczuwaniem zapachu chloru. Po likwidacji bakterii w instalacji ciepłej wody użytkowej zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym pismem/ogłoszeniem” - poinformowała administracja osiedla.

W sierpniu legionella szerzyła się na Podkarpaciu, ale zakażenia stwierdzono też w innych województwach. Rzeszowski sanepid poinformował, że fala zakażeń tą bakterią wygasła pod koniec września. Łącznie do dnia 26 września 2023 r. w województwie podkarpackim odnotowano 165 potwierdzonych przypadków i 25 zgonów - 12 kobiet, 13 mężczyzn w wieku 53-98 lat. Nie opublikowano jednak raportu na temat przyczyn epidemii.

Do zakażenia legionellą dochodzi, gdy wdychamy zakażoną parę wodną, ale także przez zachłyśnięcie (mikroaspirację wody). Zakażenie bakterią powoduje chorobę zwaną legionellozą. Okres wylęgania wynosi od 2 do 10 dni. Objawy legionellozy to:

bóle mięśni

ból głowy

gorączka

symptomy zapalenia płuc: suchy kaszel, zaburzenia oddychania.

Źródło: Radio ZET