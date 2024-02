O dramatycznych scenach w żłobku Motylkowy Świat w Legionowie pod Warszawą jako pierwsza informowała "Gazeta Powiatowa". Na początku lutego dyrektorka placówki otrzymała nagranie od jednego z rodziców. Dyktafon ukryty w zabawce zarejestrował przemoc werbalną wobec dzieci. Po konsultacjach z urzędnikami, prezydentem, pracownikiem wydziału oświaty i miejskim prawnikiem zapadły decyzje o dyscyplinarnym zwolnieniu opiekunek.

Legionowo. Opiekunki zwolnione ze żłobka. Obrażały i straszyły dzieci

9 lutego dyrekcja żłobka zorganizowała spotkanie z rodzicami. Dyrektorka poinformowała, że zarzuty dotyczą trzech z czterech opiekunek z grupy dwulatków. Kobiety "niewłaściwie" komunikowały się z dziećmi i używały "nieempatycznego języka". Dzieci były zastraszane i dochodziło do werbalnych ataków wobec nich.

"Czego ryczysz, przestań płakać – zaraz wystawię cię na zimno"; "Co żeś zrobił, co żeś zrobił debilu", "Nie życzę ci źle, ale dobrze byłoby gdybyś zachorował" – to cytaty z nagrania wykonanego przez rodzica w styczniu. Zwroty te, kierowane do jednego dziecka, wypowiadane były na forum całej grupy.

Zwolnione kobiety podczas pracy w żłobku miały używać wulgaryzmów i notorycznie odbierać prywatne telefony, przez co nie poświęcały dostatecznej uwagi podopiecznym. Nie ma natomiast dowodów na to, że w żłobku dochodziło do przemocy fizycznej wobec dzieci.

O sprawie powiadomiono policję i prokuraturę. - W piątek 9 lutego wpłynęło zawiadomienie od dyrekcji żłobka miejskiego w Legionowie o możliwości stosowania przemocy psychicznej wobec dzieci przez opiekunki - przekazała "Gazecie Powiatowej" Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Wszystkie dzieci, które miały kontakt ze zwolnionymi opiekunkami, jeśli rodzice wyrażą na to zgodę, zostaną objęte pomocą psychologiczną.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Powiatowa"