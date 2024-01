Marsz 11 stycznia w Warszawie. Utrudnienia w ruchu i objazdy

Marsz 11 stycznia to wydarzenie zapowiedziane w czwartek w stolicy. Spodziewane są utrudnienia w Warszawie. Przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Matejki zapowiedziane zostało niemal całodniowe zgromadzenie. Rozpoczęło się ono o godz. 6, a zakończenie planowane jest na 22.

Zgromadzenia w Warszawie. Zamknięte ulice

W godzinach 8-22 odbywa się zgromadzenie na ulicach Wiejskiej, Górnośląskiej (do wysokości budynku Sejmu RP) oraz Pięknej–do Alej Ujazdowskich. Jeśli policja zdecyduje o wyłączeniu tych ulic z ruchu, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 107 i 159.

Od godziny 15 do 22 zaplanowane zostało zgromadzenie na ulicy Matejki. Kolejne wydarzenie w tej okolicy zostało zgłoszone u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej, na placu przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Zgromadzenie to odbędzie się w godzinach 15.30-17.00.

Marsz 11 stycznia w Warszawie - kiedy? Trasa

Marsz 11 stycznia sympatyków PiS zorganizowano pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Uczestnicy sprzeciwiają się zmianom w mediach publicznych, a także aresztowaniu polityków Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

O godzinie 17 przed Sejmem RP zbiorą się uczestnicy przemarszu, a następnie przejdą trasą: Wiejska, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Świętokrzyska – przed siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na placu Powstańców Warszawy.

W czasie wydarzenia mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. "Z uwagi na zapowiadaną liczbę uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic na trasie przemarszu" - poinformował ratusz. Wówczas na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 521 i E-2.

W sytuacji, gdy rondo de Gaulle’a będzie nieprzejezdne, tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7, 22 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.

Pół godziny później, to jest o godzinie 17.30, rozpocznie się zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu. Jego uczestnicy będą obecni na odcinku od Nowego Światu do placu Zamkowego do godziny 22. Kolejne zgromadzenie, przed budynkiem TVP na placu Powstańców Warszawy odbędzie się w godzinach 18-22.

Ostatnie tego dnia zgromadzenie zostało zaplanowane w godzinach 19.15-21.59 na ulicach Moniuszki, Jasnej i Świętokrzyskiej. Dodatkowo – naprzeciwko pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego – odbywa się stałe zgromadzenie.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Ratusz wydał komunikat

Ratusz zaznaczył, że nad bezpieczeństwem uczestników oraz niezakłóconym przebiegiem wydarzeń będzie czuwała policja. Funkcjonariusze będą także na bieżąco decydowali o zamknięciu poszczególnych ulic.

Pasażerom komunikacji miejskiej będą pomagali informatorzy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 14-20 w relacji na żywo.

Źródło: Radio ZET/PAP