Duże utrudnienia w związku z Marszem Miliona Serc. Metro i tramwaje będą kursowały częściej

Marsz Miliona Serc rozpocznie się w niedzielę o godz. 12 na rondzie Dmowskiego. Uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej, którą dojdą do ronda ONZ, następnie aleją Jana Pawła II dotrą do ronda Radosława. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16:00.

Marsz Miliona Serc - trasa, mapa

Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, ponieważ uczestnicy przyjeżdżają do Warszawy autokarami. Miasto zapewnia, że trasa jest przygotowana na przyjęcie nawet miliona osób. W związku z marszem inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska, a policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulic. Poniżej publikujemy mapę, na której zaznaczono trasę Marszu Miliona Serc.

fot. Infoulice.um.warszawa.pl

Jak poinformował ratusz na stronie Infoulice.um.warszawa.pl, w zależności od liczby uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic, którymi przejdzie marsz, a także dróg poprzecznych – w tym m.in. Alej Jerozolimskich, Prostej, alei „Solidarności” czy Słomińskiego.

Warszawa - utrudnienia w ruchu w niedzielę

“W niedzielę o godz. 9 zamknięta zostanie ulica Marszałkowska – na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Kierowcy jadący Alejami Jerozolimskimi na rodzie Dmowskiego pojadą prosto lub skręcą w stronę placu Konstytucji. Z kolei nadjeżdżający stamtąd na rondzie skręcą – w lewo lub w prawo – w Aleje Jerozolimskie. Podobnie z drugiej strony wyłączonego odcinka. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Natomiast jadący Świętokrzyską przejadą prosto lub skręcą w Marszałkowską, ale tylko w stronę Królewskiej. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej” - informuje warszawski ratusz.

Jak czytamy, od godziny 8:00 do 13:00 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. Tam będą zatrzymywały się autokary, którymi przyjadą uczestnicy wydarzenia. Zamknięta zostanie jezdnia ulicy Waryńskiego prowadząca od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu. Na rondzie kierowcy zjadą na jedną z jezdni Trasy Łazienkowskiej lub na ulicę Waryńskiego w kierunku Mokotowa. Auta nie wjadą w ulicę Marszałkowską także od strony placu Zbawiciela. Kierowcy jadący Marszałkowską od strony ronda Dmowskiego, a także Piękną i Koszykową, nie pojadą w stronę Waryńskiego.

Podobne zmiany organizatorzy szykują na drugim końcu trasy. Na ulicy Popiełuszki zorganizowany zostanie postój dla autokarów odbierających uczestników zgromadzenia po jego zakończeniu. Droga ta będzie zamknięta na całej długości, od Słowackiego do placu Grunwaldzkiego, od godziny 13:00 do 20:00. Kierowcy nie wjadą na nią ani z placu Kuronia ani ulicy Słowackiego. Na placu Grunwaldzkim będą musieli skręcić w ulicę Broniewskiego lub w aleję Wojska Polskiego. Ratusz zaznacza, że kierowcy nie będą wpuszczani na ulicę Krasińskiego ani od Broniewskiego, ani z placu Wilsona (zakaz nie będzie dotyczył dojazdu do posesji).

Zmiany tras linii tramwajowych i autobusowych

Duże zmiany wprowadzono również w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny podał, że od ok. godz. 9.00 do 19.00 metro i tramwaje będą kursowały częściej a do obsługi linii zostaną skierowane dodatkowe pojazdy. Na ulice wyjedzie o ok. 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż normalnie w niedzielę.

Pociągi metra przyjadą na stacje tak jak w dzień powszedni w godzinach szczytu, czyli na linii na linii M1 co 2 minuty 20 sekund a M2 co 2 minuty i 50 sekund, natomiast tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

fot. WTP Warszawa

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej: linii S1 (Otwock – Pruszków przez Warszawę Centralną), S20 (w godzinach porannych Sulejówek – Warszawa Zachodnia i popołudniowych Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną), S3 (w godzinach popołudniowych Warszawa Gdańska – Legionowo) i S30 (w godzinach porannych Legionowo – Warszawa Zachodnia). Linie SKM będą obsługiwane dłuższymi składami.

Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu i autobusy będą kursowały Traktem Królewskim. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi.

Przez cały dzień autobusy linii 178, 409 i 520 będą kursowały na skróconych trasach:

178: SKOROSZE – RONDO DASZYŃSKIEGO,

409: CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. – METRO MŁOCINY,

520: MARYSIN – POMNIK LOTNIKA.

Po zamknięciu dla ruchu rejonu pl. Konstytucji oraz ulicy L. Waryńskiego i odcinka Marszałkowskiej na trasy objazdowe w al. Jana Pawła II zostaną skierowane tramwaje linii 4, 15, 18 i 35. Autobusy linii 107, 117, 118, 127, 131, 151, 158, 222, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522 i 525 także pojadą zmienionymi trasami.

Kolejne zmiany w kursowaniu WTP zostaną wprowadzone po wyłączeniu z ruchu ulic na trasie przemarszu, tj. Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, al. Jana Pawła II, rejonu ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy

linii: 107, 111, 117, 118, 127, 128, 175, 131, 151, 157, 158, 160, 174, 180, 190, 222, 500, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522, 525 oraz tramwaje linii 10, 35, 28 i 73.

Trasy linii 1, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 i 33 zostaną podzielone na dwie części. I tak, tramwaje będą jeździły na trasach:

1: ANNOPOL – MARYMONT POTOK oraz BANACHA – ZAJEZDNIA WOLA,

4: ANNOPOL – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) oraz WYŚCIGI – PL. NARUTOWICZA,

7: KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA – WIATRACZNA oraz P+R AL. KRAKOWSKA – PL. STARYNKIEWICZA,

9: GOCŁAWEK – AL. ZIELENIECKA oraz P+R AL. KRAKOWSKA – PL. STARYNKIEWICZA,

15: MARYMONT-POTOK – ŻERAŃ FSO oraz P+R AL. KRAKOWSKA – METRO WILANOWSKA,

17: WINNICA – ŻERAŃ FSO oraz PKP SŁUŻEWIEC – METRO WILANOWSKA

18: ŻERAŃ FSO – TWARDOWSKA oraz PKP SŁUŻEWIEC – PL. NARUTOWICZA

20: ŻERAŃ FSO – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) oraz BOERNEROWO – ZAJEZDNIA WOLA,

22: WATRACZNA – WIATRACZNA oraz PIASKI PL. STARYNKIEWICZA,

23: NOWE BEMOWO – PL. STARYNKIEWICZA oraz CZYNSZOWA – WIATRACZNA,

24: GOCŁAWEK – AL. ZIELENIECKA oraz NOWE BEMOWO – PL.STARYNKIEWICZA,

26: PKP WOLA (WOLSKA) – RONDO DASZYŃSKIEGO oraz WIATRACZNA – CZYNSZOWA,

33: METRO MŁOCINY – PIASKI oraz KIELECKA – PL. NARUTOWICZA.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa „za tramwaj” – autobusy będą jeździły ulicami Towarową i Okopową między pl. A. Zawiszy a przystankiem Niska 01 na Okopowej.

W niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu.

Marsz Miliona Serc - parkingi

Warszawski ratusz poinformował, że na ulicach, którymi przejdzie zgromadzenie, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju – także na wyznaczonych miejscach postojowych – wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia nie będą dotyczyły aut organizatora i pojazdów z przepustkami.

Zakaz obejmie parking na placu Konstytucji, a także ulice: Marszałkowską (od placu Zbawiciela do placu Konstytucji i przy budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Świętokrzyską (po obu stronach, na odcinku od Marszałkowskiej do ronda ONZ), aleję Jana Pawła II (po obu stronach, na odcinku od ronda ONZ do ronda „Radosława”), Nowowiejską (od Waryńskiego do placu Zbawiciela), Waryńskiego (na jezdni w stronę centrum, od przystanku Metro Politechnika 14 do placu Konstytucji), Wawelską (za przystankiem Aleja Wielkopolski 01) oraz Popiełuszki (po obu stronach, na całej długości).