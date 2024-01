Marsz PiS i inne manifestacje w Warszawie. Co się będzie działo 11 stycznia?

" Marsz Wolnych Polaków" to demonstracja, która ma się odbyć w czwartek 11 stycznia w stolicy. Jest to odpowiedź polityków PIS m.in. na rządy demokratycznej koalicji, w tym zmiany przeprowadzone w ostatnim czasie w mediach publicznych. Z podanych wcześniej informacji wynika, że manifestacja ma się rozpocząć o godzinie 16:00 pod budynkiem Sejmu RP.

Następnie uczestnicy zgromadzenia o godz. 17.00 przejdą trasą obejmującą: ulicę Wiejską, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i ul. Świętokrzyską aż na plac Powstańców Warszawy, przy którym mieści się siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Zgromadzenia w stolicy 11 stycznia. Gdzie się odbędą?

Z informacji opublikowanych przez Warszawski Transport Publiczny wynika, że w związku ze zgłoszonymi zgromadzeniami i przemarszem w czwartek 11 stycznia w Warszawie, trzeba być przygotowanym na utrudnienia w ruchu. Ze względu na dużą liczbę uczestników, możliwe jest również zamknięcie niektórych ulic.

Do godz. 22:00 będą trwały m.in. zgromadzenia na ulicach Wiejskiej, Górnośląskiej (do wysokości budynku Sejmu RP) i Pięknej – do Alej Ujazdowskich oraz na ulicy Matejki. O 17:30 rozpocznie się z kolei zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu.

Na 18:00 zaplanowane jest zgromadzenie na placu Powstańców Warszawy, które potrwa cztery godziny. Ostatnie odbędzie się natomiast w godzinach 19:15-21:59 na ulicach: Moniuszki, Jasnej oraz Świętokrzyskiej.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym czasie będzie można znaleźć na stronie internetowej i w social mediach WTP.

Radio ZET.pl/wtp.pl