Metamorfoza centrum Warszawy. Więcej zieleni i nowe place. Trzaskowski podał szczegóły

Pierwszy etap zmiany ścisłego centrum to przebudowa ulicy Złotej i części ulica Zgoda, drugi etap to przebudowa trzech placów - w rejonie Zgoda 12, przy Domu pod Orłami i plac Młynarskiego przy Filharmonii Narodowej. Trzeci etap to ulice: Sienkiewicza, Jasna, a na końcu Marszałkowska. - Musimy ten projekt etapować, by chociażby zapewnić dojazd do posesji, bo nie chcemy zablokować całego kwartału - wyjaśnił prezydent Warszawy.

Trzaskowski zapowiada metamorfozę Warszawy. Będzie podzielona na etapy

- Będziemy zasypywać tunel pod Marszałkowską w ciągu ulicy Złotej, natomiast mamy tam stację transformatorową i przeniesienie tej stacji, to jest kilka dobrych miesięcy pracy - przekazał Rafał Trzaskowski. Wyjaśnił, że w miejscu tunelu będzie wyznaczone przejście dla pieszych przez Marszałkowską i zawrotka dla samochodów tuż przed przejściem. - Prace na ulicach Złotej i Zgoda muszą być skorelowane z budową parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy - dodał.

Planowany czas zakończenia budowy parkingu pod placem to przełom 2024 i 2025 roku. Powstanie tam 420 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Na powierzchni pozostaną tylko miejsca dla mieszkańców, czyli tych, którzy opłacają abonament oraz wyznaczone koperty dla dostaw. Sąsiadująca z placem ulica Mazowiecka stanie się dwukierunkowa tak, aby zapewnić dojazd na plac i parking.

Trzy nowe miejskie place i szpalery drzew

- Przebudowa kwartału w centrum miasta to teren o powierzchni dziesięć razy większej niż plac Pięciu Rogów, więc jest to spore wyzwanie. Powstaną trzy nowe miejskie place, posadzone zostaną szpalery drzew. Ten kwartał dochodzi aż do Sienkiewicza. Tam, gdzie dzisiaj stoją samochody, tam powstaną place miejskie pełne zieleni - powiedział Trzaskowski.

W lutym wystartował przetarg na przebudowę ulic Zgoda i Złotej. Konkurs architektoniczny na modernizację tego miejsca Miasto ogłosiło latem 2021, a rozstrzygnęło jesienią tego samego roku. W marcu 2022 podpisana została umowa z projektantami – warszawskim biurem RS Architektura Krajobrazu.

Trwa przebudowa ulicy Chmielnej. - Jej koniec zaplanowany jest na lato tego roku, tak, by mieszkańcy mogli skorzystać z deptaka jeszcze w wakacje. Stołeczny konserwator zabytków pracuje nad wytycznymi konserwacji elewacji 33 budynków - przekazał prezydent Warszawy. - Naszym celem jest, żeby oddać to miejsce mieszkańcom, tak, jak to się robi wszędzie na świecie - podkreślił.

Źródło: Radio ZET/PAP