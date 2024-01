Metro Warszawskie gra z WOŚP. Niecodzienna propozycja dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej

Metro Warszawskie także wspiera tegoroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na facebookowym profilu opublikowano link do licytacji, której zwycięzca będzie mógł zobaczyć, jak wygląda kierowanie metrem w Warszawie.

Wyjątkowa aukcja WOŚP w Warszawie. Zwycięzca wcieli się w maszynistę metra

"Metro Warszawskie Sp. z o.o. wspiera 32. Finał WOŚP i szuka osób, które chcą się wcielić w rolę maszynisty metra. Nie trzeba składać CV, uczestniczyć w rekrutacji, przechodzić szkoleń. Wystarczy zmierzyć się z innymi w licytacji w słusznej sprawie, czyli zagrać dla dzieci i dorosłych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!" - czytamy w treści aukcji.

Jak się dowiadujemy, zwycięzca razem z osobą towarzyszącą będzie mógł pokierować pociągami w symulatorach. "Usiądzie za kokpitem, żeby samemu przekonać się, jak z perspektywy maszynisty wygląda przejazd tunelami czy wjazd i wyjazd ze stacji" - informuje Metro Warszawskie.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tematem będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowych, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

