Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali mężczyznę po przylocie samolotu z Treviso we Włoszech. Mężczyznę ujęto na lotnisku w Modlinie pod Warszawą.

Ukrainiec ścigany przez Interpol zatrzymany i przesłuchany

- Ukrainiec ścigany jest czerwoną notą Interpolu wystawioną przez jednostkę poszukującą emiratu w Abu Zabi w celu aresztowania za oszustwa bankowe - wyjaśniła rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG kpt. Dagmara Bielec.

Zatrzymany oszust został doprowadzony do prokuratury, gdzie został przesłuchany. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu dla poszukiwanego mężczyzny. - W poniedziałek podejrzany zostanie przewieziony do jednego z aresztów śledczych w Warszawie - przekazała Bielec.

Źródło: Radio ZET/PAP - Marta Stańczyk