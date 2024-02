Największy warszawiak kończy 23 lata. Zoo zaprasza na urodziny Leona

"23. urodziny słonia Leona już w najbliższą niedzielę, 4️ lutego. Leon czeka na was, ale też na prezenty!" - poinformowało warszawskie zoo. Największy warszawiak ma duże potrzeby. - Waży 6 ton i ma ponad 3 metry wysokości – mówi "Super Expressowi" Anna Fijałkowska, opiekunka słoni w stołecznym zoo. Jak dodaje, to spokojny i pogodny słoń, który mieszka w zoo w Warszawie od drugiego roku życia.

Urodziny słonia Leona. Warszawskie zoo zaprasza

Impreza urodzinowa Leona już w najbliższą niedzielę. - Od południa przez dwie godziny Leon w słoniarni będzie przyjmował prezenty - informuje opiekunka słonia. Zoo wyliczyło, co można przekazać Leonowi. "Jeśli macie ochotę obdarować największego warszawiaka, to od piątku 2 do niedzieli 4 lutego możecie przynosić mu prezenty" - czytamy.

Upominki, jakimi zwierzę nie pogardzi, to:

masło orzechowe

ketchup (łagodny)

przecier pomidorowy

majonez

oliwki (czarne i zielone)

sos sojowy

herbaty owocowe (różne smaki)

miód

dżemy

galaretki w proszku

przyprawy (cynamon, kardamon, kminek, kolendra, kurkuma).

"Prezenty będziecie mogli zostawiać w koszu wiklinowym w budynku Słoniarni. Przygotujcie też kartkę urodzinową dla Leona i przynieście w dniu imprezy do Słoniarni! Możecie zaprojektować taką XXL. Najbardziej kreatywne i największe laurki nagrodzimy!" - podsumowuje zoo w poście na Facebooku.

