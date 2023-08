Napaść na matkę z niemowlakiem. "Kobieta kopnęła w wózek, pluła na policję"

Warszawska policja we wtorek poinformowała o zdarzeniu, do którego miało dojść kilka dni temu na terenie Białołęki w Warszawie. "Prowadząca wózek matka i jej kilkumiesięczne dziecko stali się celem ataku agresywnej kobiety. Napastniczka najpierw kopnęła w dziecięcy wózek, a potem zaatakowała prowadzącą go kobietę" - przekazała kom. Paulina Onyszko.

Warszawa. Kobieta kopnęła w wózek z dzieckiem i zaatakowała jego matkę

Zaatakowana zaczęła krzyczeć, na co zareagował mężczyzna z pobliskiej placówki, który odciągnął agresorkę. Na miejsce wezwano policję, a do czasu pojawienia się mundurowych wystraszona ofiara ukryła się w jednym z okolicznych lokali.

Ratownicy medyczni, którzy zjawili się na miejscu, zdecydowali o przewiezieniu dziecka do szpitala na badania. Na szczęście okazało się, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

"Próbowała zniszczyć radiowóz, pluła na policjantów"

"Ujęta kobieta nawet w obecności policjantów była bardzo pobudzona, nie chciała się uspokoić, wykonywać ich poleceń. Wyzywała policjantów, była wobec nich bardzo wulgarna. Ci zdecydowali o jej zatrzymaniu" - informowała Paulina Onyszko.

Policjantka dodała, że podczas transportu do komisariatu 42-latka próbowała zniszczyć wnętrze radiowozu, pluła na policjantów, krzyczała i przeklinała.

Agresorce grozi do 5 lat więzienia

"Policjanci z komisariatu na Białołęce intensywnie pracowali nad tą sprawą. Dochodzeniowcy kompletowali materiał procesowy, przesłuchali pokrzywdzonych i świadków. Dzielnicowi przeprowadzili ustalenia w miejscu zamieszkania zatrzymanej 42-latki. Ustalili, że to nie było jej pierwsze agresywne zachowanie" - podano w komunikacie.

Agresorka została doprowadzona na przesłuchanie do prokuratury, gdzie przedstawiono jej sześć zarzutów karnych. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o objęciu jej 3-miesięcznym aresztem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.