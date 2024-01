"Żyły nawet 500 lat temu". "Niespodzianka" na budowie II linii metra

Kości, które w styczniu wykopali robotnicy na Bemowie, leżały metr pod ziemią w rejonie, gdzie powstaje przyszła stacja Lazurowa. "Na miejsce przyjechali archeolodzy, którzy nadzorują budowę. Dokonali wstępnych oględzin – bez wstrzymania prac, które mogłyby opóźnić realizację inwestycji. Następnie znalezisko przewieziono do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w celu przeprowadzenia szczegółowych badań" - przekazał ratusz.

Niezwykłe odkrycie na budowie II linii metra. Znaleziono kości konia

Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to kości konia lub kilku koni. "Możliwe, że zwierzę lub zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu" - wyjaśnił ratusz. Nie wiadomo jeszcze, czy były to konie pociągowe, czy też do jazdy wierzchem, co, jak uważają archeolodzy, oznaczałoby, że służyły wojskowym. "Eksperci, przy pomocy oceny archeozoologicznej, chcą też dowiedzieć się, jakiej wielkości były zwierzęta. Niewykluczone, że uda się ustalić również ich rasę" - przekazał ratusz.

Podczas budowy wcześniejszych odcinków drugiej linii metra odkrywano już kości zwierząt. Na terenie dzisiejszej stacji Płocka odkopano kilka kości należących do samicy prehistorycznego słonia leśnego. Kopię fragmentów szkieletu można oglądać w gablocie na antresoli stacji Płocka.

Również po drugiej stronie Wisły nie brakowało takich niespodzianek. Na stacji Bródno, na głębokości około 15 metrów, odkryto wśród mas piasku rzecznego czaszkę prażubra. Z kolei podczas powstawania stacji Zacisze odnaleziono pochodzący sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat kawałek żuchwy mamuta.

Znalezione kości na Bemowie nie są jedynymi znaleziskami odkrytymi na budowie tego odcinka metra. W miejscu, gdzie powstaje Stacja Techniczno-Postojowa Karolin – archeolodzy odkryli pomieszczenia (resztki piwniczki) z przełomu XIX i XX wieku. Na mapie z 1931 roku w tym miejscu zaznaczone są dwa budynki Folwarku Karolin, ale prawdopodobnie była to zupełnie odrębna konstrukcja ceglana. Podczas prowadzonych przed rozpoczęciem budowy badań powierzchniowych archeolodzy znaleźli między innymi fragmenty ceramiki.

Rozpoczęty w 2018 roku kontrakt na budowę II linii metra prowadzony jest w trybie "Projektuj i buduj". Na prawie czterokilometrowym odcinku zaprojektowano trzy stacje. Stacja Lazurowa powstanie po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja Karolin powstać ma pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią znajdzie się zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin. Zgodnie z aneksem podpisanym z wykonawcą prace zakończą się w październiku 2025 roku.

