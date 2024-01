6 stycznia w przypadającą Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami 800 miast Polski i za granicą przejdą Orszaki Trzech Króli. W Warszawie stajenka będzie w tym roku umiejscowiona na placu Zamkowym. Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa "W jasełkach leży!", zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy "Nowy rok bieży". Nawiązują one do 800. rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech. W tamtych czasach żłóbek nazywano jasłem.

"Niech obraz trzech władców zgodnie klęczących przed żłóbkiem stanie się przesłaniem dla dzisiejszego świata, niech niesie radość i nadzieję tam, gdzie jej brakuje" – zaapelował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w liście do uczestników Orszaków Trzech Króli 2024. Zaznaczył, że "świadectwo to nabiera szczególnej mocy w obliczu współczesnych wojen i konfliktów".

Orszak Trzech Króli 2024 w Warszawie. Program wydarzenia

Całe wydarzenie w Warszawie rozpocznie się wędrówką Maryi brzemiennej i Józefa, którzy zgodnie z prawdami ewangelicznymi udali się do Betlejem, aby dać się zapisać podczas spisu ludności zarządzonego przez Cezara Augusta. Wyruszą oni spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w drogę do stajenki na placu Zamkowym, gdzie dotrą o godz. 12.20.

Pod pomnikiem Kopernika nastąpi także powitanie monarchów z Azji, Afryki i Europy, musztra rycerzy i wojowników, a także próba orszakowych okrzyków. Do drogi oprócz dwórek i rycerzy będą się szykowały także dwa azjatyckie smoki, pluszowe wielbłądy, kolędnicy i pastuszkowie. Zostaną oni zaatakowani przez diabelskie ordy pragnące zwieść wędrujących z drogi do Betlejem. Na czele orszaku będzie szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki.

Na trasie przemarszu zobaczymy gospodę, która nie przyjęła Maryi brzemiennej i Józefa, dwór Heroda, króla, który nie mógł znieść wieści o nowo narodzonym królu żydowskim. W trakcie drogi będzie można usłyszeć polskie kolędy.

Trzej królowie pokłonią się i złożą dary

Przed godz. 13.00 orszak dotrze na plac Zamkowy. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie pokłon trzech królów i złożenie ewangelicznych darów. Królowie reprezentują ludy na trzech kontynentach, więc zaśpiewają Jezusowi kolędy w swoich rodzimych językach, a następnie złożą pokłon, uznając Jezusa za Króla i Zbawiciela, za Najwyższego Kapłana, ofiarując mu mirrę - znak cierpienia i symbol proroctwa, kadzidło - znak modlitwy i symbol kapłaństwa oraz złoto - dar czystego serca i symbol królewskiej misji.

W stolicy orszakowi azjatyckiemu towarzyszyć będą dwa smoki wędrujące tanecznym krokiem. Wraz z orszakiem europejskim maszerować będzie legion rzymski, z kolei przed orszakiem afrykańskim ujrzymy karawanę pluszowych wielbłądów. Za dworzanami, rycerzami i wojownikami będzie jechał pojazd królewski z Kacprem XVI, królem Europy, Melchiorem XVI, królem Azji i Baltazarem XVI, królem Afryki.

Po oddaniu hołdu nowo narodzonemu Jezusowi obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie. Tegorocznemu orszakowi towarzyszą konkursy: plastyczny, poetycki i na tworzenie szopek. W tym roku organizatorzy planują wesprzeć pierwsze na Litwie hospicjum dziecięce im. Bł. Księdza Michała Sopoćki, prowadzone przez polską siostrę Michaelę Rak. To miejsce nazywane jest "Mostem do Nieba" lub "Betlejem Miłosierdzia".

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w 2009 r. W tym roku orszaki zostaną zorganizowane w 800 miastach w kraju i w kilku poza jej granicami. Wyruszą w USA (Niles), w Niemczech (Monachium i Neviges), we Francji (Lissieu), a także w Afryce w miejscowości Nyakinama w Rwandzie, w Burhynyi w Demokratycznej Republice Konga, w Esseng w Kamerunie, w Zambii w Lusace i w mieście Mansa.

Źródło: Radio ZET/PAP - Magdalena Gronek