Pani Jolanta ze łzami oczach dziękowała za frekwencje w wyborach. Ta historia ma ciąg dalszy

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. W całym kraju odnotowano rekordową frekwencję 74,38 procent, co jest rekordem od upadku komunizmu w Polsce. Uprawnieni do głosowania w wielu miejscach stali w długich kolejkach, aby wybrać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Jedna z nich utworzyła się do lokalu nr 280 na warszawskiej Woli.

W tym miejscu warszawiacy oddawali głosy jeszcze długo po zakończeniu ciszy wyborczej. Ekipa reporterska TVN24 w niedzielny wieczór rozmawiała z przewodniczącą komisji Jolantą Ławrynowicz-Filipiak. Kobieta nie ukrywała wzruszenia, kiedy padło pytanie o frekwencję.

Pani Jolanta ze łzami dziękowała za frekwencję. Podziękował jej Trzaskowski

- Dreszczyk emocji nadal jest. O godzinie 7, jak otwierałam lokal, to ludzie już czekali. Były to już jakieś oznaki, że będzie inaczej. To wielki dzień i dziękuję wyborcom, że byli na tyle cierpliwi i czekali w tak długiej kolejce. Bardzo wam dziękuję, rodacy - opowiadała 15 października reporterce TVN24.

W czwartek panią Jolantę przyjął w swoim gabinecie prezydent Warszawy. "Panią Jolantę wszyscy poznaliśmy w wyborczą noc z 15 na 16 października, kiedy wzruszona mówiła o ogromnej mobilizacji Polek i Polaków. To ona była przewodniczącą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 280 na warszawskiej Woli, gdzie ostatnie głosy oddawaliście jeszcze po północy. I stała się symbolem tych wszystkich, którzy długimi godzinami ciężko pracowali w komisjach - w Warszawie, i w całej Polsce" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Załączył również zdjęcia ze spotkania z panią Jolantą. "Dziś (19 października - red.) spotkałem się z nią w ratuszu, żeby podziękować za tę bezcenną pracę. Z całego serca dziękuję Wam za ogromny wkład w to święto demokracji" - dodał.