Tak małżeństwo nabierało mieszkańców. Perfidne oszustwo w Warszawie. Jest apel policji

Małżeństwo oszustów podawało się za pracowników agencji wynajmu nieruchomości i zamieszczało w internecie fikcyjne ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań. Kiedy poprzez portal zgłaszali się do nich chętni, osoby te były proszone o przelanie zaliczki na poczet przyszłej umowy najmu.

Warszawa. Oszuści wynajmowali nieistniejące mieszkania

Następnie poszkodowani telefonicznie kontaktowali się z matką mężczyzny, która podawała się za właścicielkę mieszkania. Ustalała nawet termin jego okazania, ale po pewnym czasie informowała, że ogłoszenie jest nieaktualne. Wówczas kontakt się urywał, a klienci pozostawali bez mieszkania i zaliczki.

Nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji przekazała, że policjanci znaleźli już kilku pokrzywdzonych, którzy stracili w ten sposób pieniądze. Śledczy mają pewność, że oszukanych było znacznie więcej. - Cała trójka została zatrzymana w miejscowości pod Warszawą. Zatrzymani, kobieta w wieku 30 lat i mężczyzna w wieku 38 lat, usłyszeli zarzuty oszustwa [...], natomiast kobieta w wieku 71 lat odpowie za pomocnictwo w oszustwach - zaznaczyła nadkom. Sulowska. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja prosi inne podobnie oszukane osoby o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa-Bemowo.

Policjanci przestrzegają wszystkich, którzy będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzać tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję.

Źródło: Radio ZET/PAP