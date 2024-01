Pomniki smoleńskie znikną z pl. Piłsudskiego? Ratusz zapowiada decyzje

- Plac Piłsudskiego powinien być placem miejskim. Nie zmieniłem zdania w sprawie pomników Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Powstały z naruszeniem prawa, w nie najlepszej lokalizacji - mówił "Gazecie Wyborczej" szef klubu KO w Radzie Miasta Warszawy Jarosław Szostakowski. Dziennik powołał się na odpowiedź interpelacji radnego ze Śródmieścia Daniela Łagi (KO), który zapytał stołeczny ratusz o rychłe odzyskanie kontroli nad placem Piłsudskiego.

"Toczące się obecnie postępowania administracyjne (...) mają na celu stwierdzenie nabycia nieodpłatnie własności nieruchomości przez powiat warszawski (obecnie miasto stołeczne Warszawa) z mocy prawa z datą wsteczną, tj. z dniem 1 stycznia 1999 r." - napisała w odpowiedzi wicedyrektorka miejskiego biura mienia i Skarbu Państwa Kamila Dąbrowska.

Pomniki smoleńskie znikną z placu Piłsudskiego? Ratusz zapowiada decyzje

"Wyborcza" przypomniała, że pod koniec października 2017 r. ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odebrał miastu zarząd nad placem i przekazał go wojewodzie Zdzisławowi Sipierze. Następnie ówczesny minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak zdecydował, że plac w centrum stolicy będzie miał status terenu zamkniętego, jaki mają poligony wojskowe.

Głównym celem tych działań było umożliwienie powstania w tym miejscu pomnika smoleńskiego i posągu Lecha Kaczyńskiego. Zostały odsłonięte w 2018 roku. O przejęciu kontroli nad placem przez samorząd mówił w "Gościu Radia ZET" Bogdan Zdrojewski.

- Plac Piłsudskiego prawdopodobnie wróci do zarządzania tam, gdzie powinien być, czyli do samorządu terytorialnego. To jest kwestia do uzgodnienia pomiędzy nowym wojewodą i prezydentem Rafałem Trzaskowskim - mówił poseł KO i szef sejmowej komisji kultury.

Dziennik podkreślił, że ratusz czeka na ruch nowego wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, który w przeszłości był wieloletnim radnym Warszawy. - Decyzja w tej sprawie finalnie nie zapadła - komentował rzecznik stołecznego ratusza Jakub Leduchowski.

Co stanie się z pomnikiem smoleńskim? - Ewentualne decyzje dotyczące jego zagospodarowania będziemy podejmować po zakończeniu procedury powiatyzacji, jeśli zarząd nad tą nieruchomością zostanie powierzony miastu - dodał rzecznik.

"Wyborcza" przypomina, że usunięcie pomników upamiętniających katastrofę z 2010 roku z centrum Warszawy nie będzie łatwe. "Monument Lech Kaczyńskiego stoi na terenie Dowództwa Garnizonu Warszawa. W dodatku chroni je specustawa o odbudowie pałacu Saskiego. Do jej zmiany potrzebny jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy" - dodano.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"