Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Mieszkańcy nie widzieli sąsiada od ponad roku

Do makabrycznego odkrycia w Warszawie doszło we wtorek, 9 stycznia. Policjanci siłą weszli do mieszkania na Powiślu. Na miejscu znaleźli rozkładające się zwłoki.

Makabra na Powiślu. Znaleziono ciało 77-latka

Zgłoszenie wpłynęło od zaniepokojonych mieszkańców budynku, którzy zawiadomili policję, że nie widzieli mężczyzny od ponad roku. Pytani, dlaczego dopiero teraz zawiadamiają służby, odpowiedzieli, że sąsiad ma także inne mieszkanie w stolicy.

- We wtorek w godzinach przedpołudniowych, w związku z informacją uzyskaną przez dzielnicowych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, dokonano siłowego wejścia do zamkniętego mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dynasy - przekazał portalowi tvnwarszawa.pl prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak dodał, po wejściu do mieszkania znaleziono zwłoki mężczyzny. - Funkcjonariusze w wyniku swoich działań uzyskali informację, że sąsiedzi nie widzieli lokatora tego mieszkania od ponad roku - podsumował.

Zmarły to prawdopodobnie 77-latek, który był jedynym lokatorem mieszkania przy ulicy Dynasy. Śledczy nie mają jednak stuprocentowej pewności co do tożsamości denata ze względu na znaczny stopień rozkładu ciała. Przyczynę śmierci mężczyzny pomoże wyjaśnić sekcja zwłok, która pozwoli także na ustalenie szacunkowego czasu zgonu.

Źródło: Radio ZET/tvnwarszawa.pl