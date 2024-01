Puławska ledwo oddana, znów wracają utrudnienia. Ratusz wydał komunikat

Od poniedziałku, 8 stycznia, od Goworka do Rakowieckiej kierowcy pojadą w stronę Ursynowa jednym pasem - przekazał warszawski ratusz. Wynika to z konieczności usunięcia kolizji przyszłego torowiska tramwaju do Wilanowa z infrastrukturą podziemną ul. Puławskiej.

Warszawa. Zwężenie jezdni na Puławskiej. Jeden pas w stronę Ursynowa

O godzinie 22 drogowcy zwężą jezdnię ulicy Puławskiej w stronę Ursynowa, pomiędzy Goworka a Rakowiecką. Kierowcy będą jeździli jednym pasem: prosto lub w prawo w Rakowiecką. W trakcie robót pas ten zostanie wyznaczony raz od strony chodnika, a raz od strony torów tramwajowych.

Wyjazd z ulicy Rakowieckiej na Puławską cały czas jest możliwy wyłącznie w prawo. Utrudnienia potrwają około miesiąca.

Ratusz wyjaśnił, że kolizja została odkryta dopiero w trakcie budowy. "Infrastruktura podziemna, którą trzeba przesunąć, nie była zinwentaryzowana" - dodał.

