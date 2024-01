Rafał Trzaskowski przekazał na aukcję WOŚP wyjątkowy przedmiot. "Okruch historii"

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Płuca po pandemii”. Finał dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc po pandemii dla dzieci i dorosłych. Warszawski ratusz także licytuje w szczytnej sprawie.

Warszawski Ratusz gra z WOŚP. Głośnik z Pałacu Kultury na aukcji

"Zachęcam Państwa do licytacji zabytkowego głośnika. Proszę pamiętać, że to przede wszystkim świadek wielkich wydarzeń kulturalnych minionej epoki. Okruch historii, który ktoś z Państwa przechowa we własnym domu" – zaprosił w mediach społecznościowych do udziału w licytacji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na aukcji wystawiono historyczny głośnik z Sali Kongresowej Pałacu Kultury. - Można było na nim słyszeć koncert Rolling Stones, Milesa Davisa i setek innych gwiazd - zachęcał do wzięcia udziału w licytacji włodarz Warszawy.

Aukcja potrwa do 29 stycznia 2024. Zwycięzca będzie mógł odebrać głośnik osobiście od prezydenta w Pałacu Kultury i Nauki.

Spacer z Renatą Kaznowską i prezent z Ukrainy od Tomasza Bratka

To nie jest jedyna propozycja od stołecznego magistratu. Zastępczyni Rafała Trzaskowskiego Renata Kaznowska oprowadzi zwycięzców po Pałacu Kultury i Nauki, który "skrywa wiele tajemnic". "Niektóre przestrzenie nie są na co dzień dostępne dla odwiedzających" - czytamy. Ta licytacja również potrwa do 29 stycznia.

Z kolei unikatowy zegarek na licytację WOŚP oferuje zastępca prezydenta stolicy Tomasz Bratek. To prezent przekazany przez Przedstawiciela Rady Najwyższej Ukrainy podczas spotkania międzynarodowego w Warszawie.

"Zegarek Time-R: jest automatyczny, nieużywany. Jest wyjątkowy ze względu na to, że na tarczy zegarka znajduje się budynek Rady Najwyższej Ukrainy. Został wręczony wiceprezydentowi w podziękowaniu za pomoc Warszawy dla Ukrainy podczas trwającej wojny. Zegarek to więc symbol solidarności warszawiaków z narodem ukraińskim" - podsumował Ratusz. Aukcja potrwa do 9 lutego 2024 r.

Źródło: Radio ZET