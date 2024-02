Kuratorium oświaty opublikowało dokument wyznaczający terminy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych w Warszawie i na Mazowszu. To ważna informacja, na podstawie której rodzice mogą dopasować plany wakacyjne swoje i dzieci. Zarządzenie Nr 6z dotyczy ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do liceów 2024. Harmonogram i terminy

Od 30 kwietnia dostępny jest podgląd oferty edukacyjnej warszawskich szkół ponadpodstawowych w elektronicznym systemie. W terminie 15–29 maja do godz. 15.00 trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Musi być on podpisany przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

31 maja do 12 czerwca - to czas na przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej. Ich dokładne terminy ustalają dyrektorzy;

Do 14 czerwca w elektronicznym systemie oraz szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, zostaną ogłoszone listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki;

Do 28 czerwca potrwa drugi termin sprawdzianów, dotyczący kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli do nich przystąpić w pierwszym terminie;

Do 2 lipca będą znane wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w drugim terminie. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów, zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie;

Od 15 maja do 22 lipca - szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie będą wydawać skierowania na badania lekarskie;

W terminie 3-10 lipca do godz. 15.00 będzie można złożyć kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnie zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły;

19 lipca do godz. 12.00 - Znane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

19-24 lipca do godz. 15.00 - to czas na potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca do godz. 14.00 - Znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W postępowaniu uzupełniającym, które odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji, w terminie 29-31 lipca do godz. 15.00, będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkół;

Od 29 lipca do 9 sierpnia wydawane będą przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowania na badania lekarskie;

1-2 sierpnia - w tym terminie przeprowadzane będą sprawdziany: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów);

Do 5 sierpnia ogłoszone zostaną wyniki sprawdzianów. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów, zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie;

8 sierpnia poznamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

8-12 sierpnia do godz. 12.00 - W tym terminie należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

12 sierpnia do godz.15.00 - ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja do szkół średnich w Warszawie. Starczy miejsc?

Jak przypomina urząd miasta Warszawy, w stołecznych samorządowych szkołach podstawowych uczy się teraz 10,3 tys. ósmoklasistów. - Na tę chwilę planujemy utworzyć ok. 17 tys. miejsc w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia – przekazała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

– Mamy nadzieję, że najbliższy rok szkolny choć trochę poprawi sytuację w oświacie – w tym roku do naszych szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie mniej ósmoklasistów niż w poprzednich latach. Oczywiście, znacząca zmiana nastąpi dopiero za kilka lat, kiedy szkoły opuszczą uczniowie z tzw. półtora rocznika - podsumowała.

Źródło: Radio ZET/um.warszawa.pl/kuratorium.waw.pl