Sejm trafił do kina. Tłumy chętnych. "To może stać się nową tradycją"

Obrady Sejmu cieszą się dużą popularnością już nie tylko na You Tubie. Tłumy ruszyły również do kina, bo warszawska Kinoteka zorganizowała pokazy obrad na żywo. Zainteresowanie było tak duże, że wyświetlano je również w drugiej sali, ponieważ jedna nie pomieściła wszystkich chętnych.

Widzowie jedli popcorn, komentowali obrady, czasem wybuchali śmiechem. - Po ośmiu latach taka zmiana jest bardzo duża. Jest nowa jakość - powiedział reporterce Radia ZET Annie Józefowicz jeden z widzów.

Inni mówili, że przyszli “rekreacyjnie”, nie zabrakło też ocen merytorycznej strony obrad. - Poziom polityki w Sejmie w ostatnich tygodniach znacznie się podniósł. Ludzie zaczęli się tym interesować, oglądać na You Tubie. Kanał Sejmu ma już strasznie dużo subskrybentów, no i może stać się to nową świecką tradycją - stwierdził jeden z widzów.

Sejm w Kinie. Ogromne zainteresowanie

W poniedziałek obie sale mieszczące około 600 osób były wypełnione. Było sporo młodych ludzi. - Mam wykłady, ale one są online. To jest wydarzenie, które zdarzy się raz w naszym życiu, więc warto - powiedział Radiu ZET jeden ze studentów, którzy przyszli obejrzeć do kina expose Morawieckiego i najprawdopodobniej ostatnie godziny ośmioletnich rządów PiS.

- Możemy to zrobić w kinie, ba, jeszcze z innymi obywatelami młodymi to pokomentować na żywo. To jest po prostu spełnienie demokracji at it’s best. Machamy marszałkowi i wszystkim obecnym posłom na sali - dodał kolejny rozmówca.

Kinoteka planuje kolejne pokazy

Wejściówki na transmisję obrad Sejmu w Kinotece są bezpłatne. Karolina Fornal - specjalistka ds. marketingu i promocji w warszawskiej Kinotece - mówiła w rozmowie z TOK FM, że pierwsze wejściówki na poniedziałkowe obrady rozeszły się w kilka minut. W odpowiedzi na takie zainteresowanie kino zamierza pokazywać również inne obrady - we wtorek i w środę. Miejsca trzeba wcześniej zarezerwować online. Pomysłodawcą wydarzenia jest Michał Marszał, administrator profilu Tygodnika “NIE” w mediach społecznościowych.

Źródło: Radio ZET/TOK FM