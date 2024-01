Nowa Skra coraz bliżej, znamy datę zakończenia prac. "To historyczny moment"

Nowa Skra w Warszawie coraz bliżej. Rozpoczęła się długo wyczekiwana budowa nowego obiektu. - Wreszcie zaczynamy pierwszy etap prac. Zaczynamy renowację Skry od boiska treningowego, strefy, gdzie będzie można uprawiać sport - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Skra Warszawa. Ruszają prace. Rafał Trzaskowski przekazał dobrą wiadomość

- To jest nasz plan - wychodzenie na Pole Mokotowskie tak, żeby warszawiacy mogli z tego korzystać, uprawiać sporty i żeby cały ten teren dotychczas zaniedbany i zamknięty, mógł służyć warszawiakom - podkreślił włodarz. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II kwartał przyszłego roku.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśliła, że jest to kolejny "historyczny dzień" dla Skry. - Startujemy dzisiaj, rozpoczynamy od boiska treningowego, gdzie powstanie również zaplecze szatniowo-sanitarne, a wiosną zapraszamy wszystkich na nową Skrę - dodała.

Nowa Skra. Stadion, hala i teren rekreacyjny dla mieszkańców

Na ulicy Wawelskiej 5 powstanie wielofunkcyjna hala sportowa, która ma przede wszystkim służyć zawodnikom oraz kibicom siatkówki i koszykówki. Na miejscu będą mogły odbywać się mistrzostwa Polski w obu tych dyscyplinach. Drugi obiekt to stadion lekkoatletyczny II kategorii IAAF z salą treningową. Powstanie on dokładnie w miejscu istniejącego obecnie stadionu RKS "Skra". Będzie miał zadaszone trybuny, mieszczące ok. 25 tys. kibiców oraz ma umożliwiać realizację imprez lekkoatletycznych o randze mistrzowskiej.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska przekazała, że Skra jest połączona z Polem Mokotowskim i jest to obszar ważny dla trzech dzielnic: Śródmieścia, Mokotowa i Ochoty. - Dla nas wszystkich jest ogromnie ważne, żeby Warszawa miała coraz więcej terenów rekreacyjnych - dodała.

Zastępca dyrektora stołecznego centrum sportu Aktywna Warszawa odpowiedzialny za inwestycje Bartosz Żukowski powiedział, że "dzisiaj wbijamy pierwszą łopatę na Skrze". - Wiosną 2025 roku zapraszamy wszystkich, żeby tutaj biegać, odpoczywać, relaksować się, uprawiać sport. Myślę, że niejedne zawody tutaj się odbędą - ocenił. Przekazał, że obiekt w przestrzeni parkowej będzie otwarty 24 godziny na dobę, natomiast, jeśli chodzi o obiekt sportowy to w ustalonych godzinach. Natomiast każdy będzie tutaj mógł przyjść i skorzystać - dodał.

Do wiosny 2025 roku powstanie stadion treningowy wraz z zagospodarowaniem terenu, zapleczem i trybunami, strefy rzutów oraz boisko do rugby. W pozostałej części stanowiącej obszar ogólnodostępny, otwarty na park Pole Mokotowskie, powstanie strefa parkowa i sportowa przeznaczona do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych. W swoim założeniu kompleks sportowy ma być też zapleczem treningowym dla kolejnego etapu modernizacji ośrodka, jakim będzie budowa stadionu głównego.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk

